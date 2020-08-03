Молдавские унионисты взбешены нормализацией диалога Кишинёва и Тирасполя

В Молдавии лидер прорумынской партии «Платформа "Достоинство и правда"» Андрей Нэстасе заявил о подаче в генпрокуратуру жалобы по поводу встречи президента Игоря Додона с главой Приднестровья Вадимом Красносельским, в ходе которой Додон назвал последнего президентом.

«Президент Республики Молдова Игорь Додон относился на равных, с неконституционной квалификацией, к так называемому Красносельскому из Тирасполя… Недопустимо, чтобы так называемый лидер приднестровского региона был принят на равных президентом Республики Молдова…Это аморальный, неконституционный, незаконный, антинародный акт»,

– сказал Нестасэ.

Встреча глав Молдавии и Приднестровья прошла в резиденции молдавского президента в Кондрице. На ней Додон и Красносельский обсудили процесс урегулирования ситуации с дополнительными карантинными постами, выставленными Тирасполем на левом берегу Днестра для предотвращения распространения коронавируса.

Молдавские унионисты называют посты незаконными и требуют от Кишинёва убрать их силой. Участники агрессии Молдавии против Приднестровья в 1992 г. несколько раз выходили на улицы столицы иподдерживаемые оппозиционными политиками призывали брать приднестровцев в плен и тащить к ступеням парламента.

Додон и Красносельский договорились, что посты будут убираться по мере ослабления эпидемии. Их количество уже уменьшилось с 31 до 11, но молдавские унионисты продолжают использовать сам факт установки постов как повод для раскачивания ситуации.

На выпады Нэстасе администрация президента ответила, что наименование Красносельского президентом связано с контекстом протокола и не касаются ни политической ситуации в регионе, ни статуса главы Приднестровья. Додон подчеркнул, что сейчас главное – это облегчить жизнь жителей обоих берегов Днестра и работать над сближением приднестровцев и молдаван.

Встреча Додона и Красносельского в Кондрице – седьмая по счёту. Додону в отличие от других руководителей Молдавии удалось добиться значительного потепления молдавско-приднестровских отношений. Градус напряжённости вокруг приднестровского вопроса снизился бы ещё заметнее, если бы прорумынское крыло молдавского политикума искусственно не нагнетало обстановку.

Мирное разрешение приднестровского конфликта не отвечает их интересам, так как лишит Румынию повода вмешиваться во внутренние дела Молдавии, а самих прорумынских политиков – повода получать от Бухареста военно-политическую поддержку. Устранение Додона с политической сцены – навязчивая идея молдавской оппозиции. Она не смогла добиться этого во время уличных бунтов в 2015-2016 гг., которые возглавлялись тем же Нэстасе, и теперь пробует сделать это через Генпрокуратуру и обвинения в предательстве национальных интересов.

В отличие от Додона оппозиция выступает за ликвидацию молдавского суверенитета в пользу Румынии. Это и есть настоящее предательство интересов Молдавии и её народа.