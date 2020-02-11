Молдавские унионисты собрались бороться с Днём Победы

Политическое движение Unirea требует отменить все праздничные мероприятия

Политическое движение Unirea (так называемая «униря» – присоединение Молдавии к Румынии), созданное совсем недавно путём слияния пяти «проевропейских» партий, уже сделало первое скандальное заявление, связанное с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Президент Молдавии Игорь Додон накануне рассказал о мероприятиях, которые пройдут в стране в связи с 75-летием Победы, это очень не понравилось унионистам, что и понятно – Румыния воевала на стороне Третьего рейха.

Лидеры движения Unirea обвинили президента страны в «агрессивном наступлении на румынские национальные ценности» и пообещали оспорить в суде законность празднования Дня Победы.

«Спустя несколько месяцев после того, как Игорь Додон создал собственное правительство, наблюдается лавина ядовитых инициатив против завоеваний движения национального освобождения, и это – цель Российской Федерации посредством своих ставленников»,

– не сомневается председатель Союза спасения Бессарабии Валериу Мунтяну. По его мнению, принятое 5 февраля постановление о проведении мероприятий, посвящённых Дню Победы, – это «последняя крупная атака Додона на румынские ценности».

Представители движения Unirea провели пресс-конференцию, посвящённую предстоящей борьбе с празднованием Дня Победы в Молдове.

Виталия Павличенко от Национал-либеральной партии, которая также входит в Unirea, увидела в плане мероприятий «руку Москвы»: она уверена, что все праздничные мероприятия будут проводиться с единственной целью – продвинуть на пост президента пророссийского кандидата.

«Я хотела бы обратиться к мужественным людям, к людям чести из сферы образования, культуры, местной публичной администрации с призывом выступить против этих попыток. Найти способ поддержки правильных, проевропейских, демократических, прозападных румынских позиций и подходов в этой ситуации»,

– заявила на пресс-конференции Павличенко. Подразумевая, что не проевропейские и не прозападные позиции не могут быть правильными.

А лидер партии «Демократия дома» Василе Костюк пугал собравшихся тем, что правительство силой заставит государственных служащих участвовать в мероприятиях по случаю Дня Победы «и бедные люди придут с опущенными головами, потому что их некому будет защищать». Чтобы не случилась такая ужасная ситуация, Костюк предложил уже сейчас инициировать в парламенте вотум недоверия правительству, после чего к власти придёт проевропейское правительство и отменит празднование Дня Победы.

Предложение, конечно, из разряда ненаучной фантастики, однако красноречиво свидетельствует о том, как День Победы, даже спустя 75 лет, срывает маски и показывает, кто есть кто на самом деле.

Возмущены лидеры из Unirea и тем, что солдаты Национальной армии Молдовы примут участие в Параде Победы в Москве. И возмущение их вполне можно понять – их родственники могли пройти по Москве только в качестве пленных.

Что касается простых молдаван, то они ещё не забыли, кто боролся с фашизмом, а ещё слишком хорошо помнят рассказы о зверствах румынских оккупантов на молдавской земле, может быть ещё и поэтому так мало среди граждан Молдавии сторонников «унири»…

В пресс-службе президента Молдовы отметили, что не комментируют «обычные заявления различных политических формирований». Хотя, по сути, заявления участников движения Unirea не являются обычными: молдаванам в качестве ценностей навязываются румынские, а «румынскими ценностями » противники празднования Дня Победы, очевидно, считают союз Румынии с гитлеровской Германией, иначе никак их слова и намерения не объяснить.