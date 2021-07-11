Молдавские унионисты напали на российского миротворца

Полиция Молдовы предупреждает – в день выборов готовятся провокации в Приднестровье

Молдавские унионисты продолжают провокации на границе с Приднестровьем, каждый день приезжая к КПП «Варница» в надежде попасть на левый берег Днестра. И каждый раз подобная «акция» заканчивается потасовками.

А буквально накануне выборов унионисты – сторонники румынской партии AUR – попытались захватить одного из приднестровских пограничников, после чего вмешались российские миротворцы – встали между сторонами, чтобы прекратить конфликт. Среди них был и военный комендант Бендер, на которого напали и избили унионисты.

Происшествие с нападением на военного коменданта Бендер обсудили на экстренном заседании Объединённой контрольной комиссии (ОКК), которая является контролирующим органом миротворческой операции.

Однако молдавская сторона не изъявила желания обсуждать происшествие и принимать какие-либо меры по урегулированию ситуации в Зоне безопасности.

«Делегация Молдовы в ОКК умышленно дестабилизирует работу контролирующего органа миротворческой операции и отказывается принять меры по обеспечению стабильности в Зоне безопасности. Представители Молдовы срывали мероприятия по обеспечению мира и безопасности в зоне конфликта во время провокаций прорумынских экстремистов. Молдавская сторона также препятствовала выезду четырёхсторонней группы военных наблюдателей на место инцидента»,

– говорится в заявлении приднестровской делегации в ОКК по итогам экстренного заседания.

Сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков предупредил – в случае обострения ситуации в Зоне безопасности, вся ответственность будет возложена на молдавскую сторону.

Глава Приднестровской Республики Вадим Красносельский сообщил, что «будет держать эту ситуацию на контроле». Он обратился к Кишинёву, напомнив, что приднестровские пограничники стоят на границе на правовых основаниях, выполняя служебный долг. И призвал «псевдопатриотов непонятно какой страны» прекратить провокации.

А российская делегация в ОКК обратилась к молдавской стороне с требованием принять все необходимые меры для обеспечения безопасности и стабильности 11 июля во время парламентских выборов в Молдове.

«Вопиющим и недопустимым считаем факт нападения на российского миротворца – военного коменданта г. Бендеры во время выполнения им своих служебных обязанностей по разведению конфликтующих сторон на пункте пропуска в с. Варница»,

– говорится в обращении.

Однако молдавская делегация в ОКК отказалась рассмотреть обращение российской стороны.

В субботу, менее чем за 24 часа до начала выборов, замначальника Генерального инспектората полиции Марин Максиан, выступая на пресс-конференции, сообщил о готовящихся провокациях в день голосования.

«Полиция располагает информацией о возможных провокациях в во время голосования, за которыми стоят кандидаты на выборах. Эти провокации готовятся в зоне безопасности на Днестре и нацелены на препятствование голосованию избирателей Левобережья»,

– заявил Максиан, пообещав, что полиция приложит все силы для предотвращения беспорядков.