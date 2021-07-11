Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бывший депутат Рады Олег Царёв подтвердил прогноз Константина Затулина, что коне...
"Россия не выдержит": На Украине заявили о сценарии распада
«Российские военные» нанесли удар по ВМС Украины
Кучма признался в большом обмане украинцев с Россией
Главная / Украина

Молдавские унионисты напали на российского миротворца

11 июля 2021, 13:15  •  242 • Украина
Полиция Молдовы предупреждает – в день выборов готовятся провокации в Приднестровье
Молдавские унионисты продолжают провокации на границе с Приднестровьем, каждый день приезжая к КПП «Варница» в надежде попасть на левый берег Днестра. И каждый раз подобная «акция» заканчивается потасовками.
А буквально накануне выборов унионисты – сторонники румынской партии AUR – попытались захватить одного из приднестровских пограничников, после чего вмешались российские миротворцы – встали между сторонами, чтобы прекратить конфликт. Среди них был и военный комендант Бендер, на которого напали и избили унионисты.
Происшествие с нападением на военного коменданта Бендер обсудили на экстренном заседании Объединённой контрольной комиссии (ОКК), которая является контролирующим органом миротворческой операции.
Однако молдавская сторона не изъявила желания обсуждать происшествие и принимать какие-либо меры по урегулированию ситуации в Зоне безопасности.
«Делегация Молдовы в ОКК умышленно дестабилизирует работу контролирующего органа миротворческой операции и отказывается принять меры по обеспечению стабильности в Зоне безопасности. Представители Молдовы срывали мероприятия по обеспечению мира и безопасности в зоне конфликта во время провокаций прорумынских экстремистов. Молдавская сторона также препятствовала выезду четырёхсторонней группы военных наблюдателей на место инцидента»,
– говорится в заявлении приднестровской делегации в ОКК по итогам экстренного заседания.
Сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков предупредил – в случае обострения ситуации в Зоне безопасности, вся ответственность будет возложена на молдавскую сторону.
Глава Приднестровской Республики Вадим Красносельский сообщил, что «будет держать эту ситуацию на контроле». Он обратился к Кишинёву, напомнив, что приднестровские пограничники стоят на границе на правовых основаниях, выполняя служебный долг. И призвал «псевдопатриотов непонятно какой страны» прекратить провокации.
А российская делегация в ОКК обратилась к молдавской стороне с требованием принять все необходимые меры для обеспечения безопасности и стабильности 11 июля во время парламентских выборов в Молдове.
«Вопиющим и недопустимым считаем факт нападения на российского миротворца – военного коменданта г. Бендеры во время выполнения им своих служебных обязанностей по разведению конфликтующих сторон на пункте пропуска в с. Варница»,
– говорится в обращении.
Однако молдавская делегация в ОКК отказалась рассмотреть обращение российской стороны.
В субботу, менее чем за 24 часа до начала выборов, замначальника Генерального инспектората полиции Марин Максиан, выступая на пресс-конференции, сообщил о готовящихся провокациях в день голосования.
«Полиция располагает информацией о возможных провокациях в во время голосования, за которыми стоят кандидаты на выборах. Эти провокации готовятся в зоне безопасности на Днестре и нацелены на препятствование голосованию избирателей Левобережья»,
– заявил Максиан, пообещав, что полиция приложит все силы для предотвращения беспорядков.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






242
Источник
Похожие новости
10 июля 2021, 07:00
«Российские военные» нанесли удар по ВМС Украины
09 июля 2021, 04:25
«Внутри +44, там ад!» — Гордон пришёл в ужас от состояния украинских поездов
09 июля 2021, 02:35
«Хуже уже некуда. Это уже край»: Тимошенко не считает Украину суверенным государством
08 июля 2021, 19:15
Украина против «Северного потока-2»: Киев желает лишить Европу поставок российского газа по низким ценам
09 июля 2021, 00:45
Ликвидация Молдовы стоит 56 миллионов евро
09 июля 2021, 02:35
Кулеба потребовал от НАТО честного ответа, почему Украину не берут в Альянс
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июля 2021, 13:20
Россию тихо уничтожают: "На этой заразе выросло как минимум уже два поколения"
06 июля 2021, 21:25
Будут огромные жертвы: Украину списали на пушечное мясо
05 июля 2021, 07:50
Сборная Украины на Евро-2020 помогла вскрыть неприятную правду для властей
08 июля 2021, 15:35
Бывший депутат Рады Олег Царёв подтвердил прогноз Константина Затулина, что конец Украине наступит этой осенью
06 июля 2021, 09:30
"Газпром" нашел способ заставить Европу платить
06 июля 2021, 00:20
"Зеленский только бьётся в истерике": Политолог объяснил провал Украины со вступлением в НАТО
05 июля 2021, 13:20
"Перешли все границы!" Кравчук заявил о беде Украины. И русские не виноваты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.