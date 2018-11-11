Молдавские унионисты накануне выборов ищут поддержки на Западе

А правительство заверяет нового посла США в Молдове в «необратимости западного пути»

После того как Европа «наставила на путь демократических реформ» Украину, западные политики вспомнили про Беларусь и Молдову – оказывается, там очень не хватает демократии. Проблемами «нехватки демократии» в Белоруссии озаботился десант американских аналитиков, а бывший секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен завёл речь о перевороте в стране.

А 8 ноября канцлер Германии Ангела Меркель «выразила глубокую озабоченность антидемократическими процессами, происходящими в Республике Молдова».

За кулисами конгресса Европейской народной партии в Хельсинки канцлер Германии встретилась с представителями молдавских унионистов – главой платформы «Достоинство и правда» (DA) Андреем Нэстасе и лидером партии «Действие и солидарность» (PAS) Майей Санду.

«Ангела Меркель выразила глубокую озабоченность по поводу антидемократических эксцессов режима, связанных с перспективой фальсификации будущих выборов, а также преследованием независимых СМИ, оппозиции и активного гражданского общества. В то же время она высоко оценила единство подлинных демократических проевропейских сил, а также способность граждан страны противостоять вызовам олигархического и антинародного режима цивилизованными методами», – написал Нэстасе на своей странице в социальной сети Facebook.

«Канцлер Ангела Меркель выразила сожаление в связи с тем, что Республика Молдова, считавшаяся успешной в Восточном партнёрстве, оказалась в такой драматической ситуации. Она выразила особую озабоченность преследованием со стороны властей средств массовой информации, оппозиции и гражданского общества в целом», – заявила и Майя Санду после переговоров с канцлером ФРГ.

Представители оппозиции пообещали, что как только они придут к власти Молдова опять возьмёт курс на евроинтеграцию.

«Мы выразили уверенность в том, что как только мы придём к власти, мы будем использовать европейские партнёрства в интересах всех граждан Республики Молдавия», – пообещал Андрей Нэстасе.

Днём ранее Нэстасе и Санду встречались с европейским Комиссаром по политике добрососедства и переговорам по расширению Йоханнесом Ханом для обсуждения всё той же проблемы «недостатка демократии в Молдове».

Заручившись поддержкой западных партнёров, переживающих за судьбу демократии в их стране, Санду и Нэстасе уже поспешили заявить, что в феврале (после парламентских выборов) их партии «перепишут историю и демократическим путём свергнут преступников у власти».

«После 24 февраля 2019 года мы снова объявим Молдову свободной страной. Мы можем победить даже в условиях, навязанных нам», – достаточно самонадеянно заявил Нэстасе.

Выборы, назначенные на февраль 2019 года, могут положить конец европейским устремлениям Молдовы – беднейшей страны Европы, электорат которой сегодня раскололся на два, почти одинаковых, лагеря: одни видят своё будущее в союзе с Европой, другие – с Россией, ввязалось в полемику по Молдове американское онлайн-издание EurasiaNet.

«Правительство Молдовы с его пророссийским президентом и проевропейским парламентом является отражением этого раскола. Сегодня, похоже, чаша весов перевешивает в пользу России. После десятилетия правления в парламенте страны проевропейской коалиции выборы в феврале следующего года предоставят президенту Игорю Додону и его пророссийской Партии социалистов шанс консолидировать власть», – отмечает издание.

EurasiaNet ссылается на данные социологических опросов, проведённых в сентябре Ассоциацией социологов и демографов Молдовы. Данные эти неутешительны для «евроинтеграторов»: 36,6 процента респондентов поддержали партию социалистов. А проевропейские партии (которых в Молдове три) остались далеко позади: партия Санду «Действие и солидарность» набрала 11,9 процента, правящая Демократическая партия Плахотнюка – 11,2 процента, а платформа «Достоинство и правда» Нэстасе – 10,6 процента. Потому-то унионисты и побежали за «обеспокоенностью» в Европу – им элементарно не хватает народной поддержки у себя дома.

Правящая ДПМ лишь формально может называться проевропейской, считает издание. Эту партию возглавляет олигарх Владимир Плахотнюк, который пользуется огромной властью. А ряд скандалов, в которых оказалась замешана Демократическая партия, отвернули от неё другие проевропейские движения. И в то же время усилились пророссийские настроения в стране. Иначе говоря, для Запада Влад Плахотнюк – ряженый демократ, несмотря на его усилия понравиться американским конгрессменам и европейским политикам.

EurasiaNet отмечает, что хотя Плахотнюк и Додон представляют противостоящие лагеря, многие ожидают, что они объединят свои силы, особенно если сбудутся прогнозы о потере партией Плахотнюка мест в парламенте. Подобный союз будет основываться в меньшей степени на идеологии и в большей степени на политическом прагматизме. К тому же Плахотнюка интересует только собственное выживание. Все его действия объясняются именно этим, а не геополитической ориентацией, утверждает Роман Киркэ, директор Института рыночной экономики в Кишинёве.

EurasiaNet признаёт, что ориентация на Россию может обеспечить нормализацию товарооборота и другие экономические преимущества, включая снижение закупочных цен на природный газ. Также она может способствовать дальнейшей интеграции с EAЭС и ослаблению конфронтации по вопросу Приднестровья.

На публике Додон опровергает мысль о том, что Молдова должна выбирать между Россией и ЕС. «Мы не будем провосточными или прозападными, мы будем промолдавскими, нейтральной страной», – сказал он на заседании Совета глав государств СНГ 28 сентября в Таджикистане.

«Президент не откажется полностью от ориентации на ЕС, но будет стараться улучшить отношения с Россией», – цитирует EurasiaNet молдавского политического эксперта Корнела Чуря.

Молдова после выборов может войти в так называемую «серую зону», которая не предполагает всецелой ориентированности на какую-либо одну страну или блок. И этого может быть достаточно для России, пугает читателей EurasiaNet.

Спешит с советами и «Радио "Свобода"» – мол, в Молдове слишком много пророссийски настроенных избирателей. Что касается Молдовы, то ей «следует уделить больше внимания Гагаузии, где традиционно высокий уровень симпатий к России. Не стоит забывать об этом и Украине, учитывая, что в Одесской области проживает большая гагаузский община», цитирует «Радио "Свобода"» советы эксперта молдавского центра Spirit Critic Владислава Сарана.

Следом за унионистами, которые поклялись Меркель и Хану не сворачивать с европейского пути, премьер-министр Молдовы Павел Филип на встрече с новым послом США Дереком Дж. Хоганом (Derek J. Hogan) заявил: «Мы полны решимости продолжать начатые процессы. У нас есть политическая воля для того, чтобы сделать западный путь Молдовы необратимым». Преувеличил, конечно, но чего не сделаешь ради демократии. Совсем недавно парламент дважды провалил инициативу ДПМ записать «европейский курс» в Конституцию Молдовы.

Вот только народ этим политикам достался «неправильный» – не хотят молдаване в Европу, большая часть населения страны видит своё будущее с Россией.