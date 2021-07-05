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Молдавские унионисты на границе с Приднестровьем

05 июля 2021, 20:40  •  42 • Украина
Прорумынские молдавские унионисты устроили провокацию на границе с Приднестровьем. Перекрыв дорогу на Варницу и установив палатки у КПП, они стали провоцировать приднестровских пограничников выкриками "Варвары!", "Бандиты!", "Наёмники"!Отработав положенное, один из предводителей провокаторов назвал произошедшее "сражением, в котором одержана победа". Молдавская сторона проигнорировала требование приднестровских представителей вызвать к месту конфликта военных наблюдателей.

"Исходя из опыта проведения президентских выборов в Республике Молдова осенью 2020 года, в Зоне безопасности молдавской стороной обязательно будут инициироваться провокации с целью ограничения права приднестровцев, имеющих паспорта РМ, на участие в досрочных парламентских выборах. Это может привести к резкому обострению обстановки", –заявили в Тирасполе.

Комментируя произошедшее, сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков сказал: "Ситуация достаточно тревожная. Все прекрасно понимают, что ОКК, совместные миротворческие силы должны как-то влиять на те процессы, которые происходят в Зоне безопасности, на обострение ситуации. Имели место противостояния правоохранительных органов. Впоследствии военные наблюдатели смогли выехать и зафиксировать всех, кто присутствовал на месте событий, но определённого решения ОКК не приняла".

Отказ молдавской стороны совместно отреагировать на инцидент является нарушением целого ряда регламентирующих документов ОКК. Тирасполь предложил провести экстренное заседание контролирующего органа миротворческой операции, но представители Молдавии на него не явились.

Нагнетая обстановку в Зоне безопасности, унионисты обвиняют миротворческие силы в неспособности безопасность обеспечить. Выступая за поглощение Молдавии Румынией, унионисты провоцируют гражданское противостояние. В их понимании Молдавия должна стать частью Великой Румынии. Если проект Великой Румынии с самого начала отзывается в Молдавии ростом напряжённости, легко представить, до чегоэта напряжённостьдойдёт в дальнейшем.

Бухарест готовится ликвидировать молдавскую государственность, превратив Молдавию в румынскую провинцию и получив контроль над Днестром как восточную оконечность жизненного пространства румынского народа (spaţiuvital). Укрепившись на Днестре, Бухарест рассчитывает установить румынский контроль над Карпатами и опосредованно «застолбить» за Румынией её зону влияния на Чёрном море.

Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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