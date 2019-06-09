Молдавские социалисты не признали решений суда и заявили о государственном перевороте

КС Молдовы отстранил президента Додона от должности и распустил парламент

Через три месяца после парламентских выборов в Молдове появился шанс создать парламентскую коалицию с тем, чтобы в стране появилось работающее правительство. Казалось бы – политический кризис преодолён и теперь остаётся только работать и работать, решая накопившиеся в стране вопросы. Однако Демократическая партия (PDM), находящаяся десять лет у власти, не собирается так просто эту власть отдавать, учитывая, что Конституционный суд Молдовы и все государственные учреждения находятся под контролем демократов Плахотнюка.

В субботу в Молдавии прошло экстренное заседание парламента, на котором был выбран спикер парламента – лидер социалистов Зинаида Гречаный, назначен премьер-министр – один из лидеров блока ACUM Майя Санду и сформирован кабинет министров. Однако уже вчера КС вынес решение, по которому срок полномочий депутатов парламента истёк ещё в 00:00 часов 8 июня, а лидер Демпартии Влад Плахотнюк объявил, что президент Игорь Додон совместно с блоком ACUM совершил государственный переворот.

Утром в воскресенье Конституционный суд вынес новое решение – назначил заместителя председателя Демократической партии Павла Филипа временно исполняющим обязанности президента Республики Молдова.

«Обстоятельством, оправдывающим временную должность Президента Республики Молдова в процедуре роспуска Парламента, является преднамеренный отказ президента выполнить своё конституционное обязательство обратиться в Конституционный суд, чтобы определить обстоятельства, оправдывающие роспуск парламента 10-го законодательного органа, с последующим выпуском указа о роспуске парламента и о назначении даты досрочных парламентских выборов, что, согласно статье 91 Конституции, является временной невозможностью использовать свои полномочия в этом отношении», – говорится в решении суда.

Вторым своим решением в воскресенье 9 июня КС распустил парламент Молдовы.

«Отчаянный шаг воспользоваться подконтрольным Конституционным судом в целях дальнейшей узурпации власти. Единственный выход – внешняя и внутренняя мобилизация, давление и жёсткий отпор узурпаторам», – ответил президент страны Игорь Додон на решения КС.

Напомним, ещё вчера поздно вечером депутаты парламента на экстренном заседании признали Конституционный суд захваченным институтом, а все его решения – незаконными и нелегитимными.

«Как мы видим, Демпартия не собирается мирно передавать власть законному парламентскому большинству и законному правительству. И это несмотря на то, что вчерашние процессы в парламенте и новое сформированное правительство встретили поддержку подавляющего большинства граждан и были признаны нашими внешними партнёрами с Запада и Востока», – написал Игорь Додон утром на своей странице в социальной сети Facebook.

Президент отметил, что у парламента есть только один выход в этой ситуации – «обратиться к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти и/или призвать народ Молдовы на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты».

«Уверен, процесс запущен и назад дороги нет. Надо идти до конца. Мы не свернём с пути», – пообещал президент.

Депутат-социалист Богдан Цырдя напомнил Конституционному суду, что президента может отстранить от его должности только народ.

«Режим озверел и пошёл на госпереворот. Сегодня КС, подконтрольный ДПМ, отстранил от власти избранного народом президента Игоря Додона, назначив и.о. президента Павла Филипа. По закону, президента может отстранить только народ, через референдум. КС пошёл по беспределу. Скажу так – это агония режима. Мы имеем уникальный случай в истории, когда один человек является и депутатом, и премьером, и президентом! Он пытается взять всю власть, грубо нарушая принцип разделения властей! Осталось назначить Филипа митрополитом, чтобы сделать его абсолютным диктатором», – прокомментировал депутат события воскресного утра, отметив, что «такого беспредела нет даже в Зимбабве».

Между тем демократы не собираются сдаваться, и Павел Филип уже подписал указ о проведении досрочных выборов, назначив их на 6 сентября.

«Вы все были свидетелями того, что мы не хотели проведения досрочных выборов. Отставка Игоря Додона абсолютно необходима и закономерна после того, как все увидели, что он готов предать свою страну. Он должен нести политическую ответственность за предательство страны и попытку организовать государственный переворот. Государственные учреждения будут продолжать работать в обычном режиме. Я призываю политиков не пытаться реализовать план захвата власти в государстве», – заявил Филипп в воскресенье на брифинге, организованном ДПМ.

Партия социалистов также выступила с заявлением по поводу происходящего в стране.

«ПСРМ не признаёт все решения так называемого Конституционного суда, а на самом деле – шести человек, подконтрольных антинародному режиму Демократической партии, принятые за последние несколько дней. Все эти действия являются антиконституционными и направлены на дестабилизацию ситуации в стране.

Ещё раз подтверждаем, что всё, что происходит, все действия Демпартии и её лидеров, являются ничем иным, как узурпацией государственной власти, что, согласно Конституции, – самое грубое преступление против народа и страны. Никакой речи о досрочных выборах в этих условиях не может быть. Сегодня в стране существуют легитимные парламент, президент и правительство. Партия социалистов в создавшихся условиях обращает внимание всех своих сторонников не поддаваться ни на какие провокации. Мы также призываем наших сторонников мобилизоваться и быть готовыми по первому призыву выйти в поддержку Партии социалистов и президента», – говорится в сообщении.

В Кишинёв продолжают ехать автобусы с людьми, мобилизованными Плахотнюком и его ставленниками в регионах. Ситуация в стране становится всё напряжённее.