Молдавские румынизаторы и Додон расходятся в подходе к Приднестровью

Представители молдавской партии «Платформа ДА», которая входит в прозападный блок ACUM, подвергли критике политику «малых шагов» президента Игоря Додона в отношении Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

По их мнению, президент сделал слишком много уступок приднестровцам, из-за чего у них может пропасть интерес интегрироваться в состав Молдовы. На данном этапе Кишинёв признаёт приднестровские водительские права и дипломы некоторых приднестровских вузов, приднестровские автовладельцы могут получить регистрационные знаки, позволяющие им выезжать в Европу. В ACUM считают, что Кишинёв своими руками укрепляет приднестровскую государственность.

Игорь Додон, напротив, считает политику «малых шагов» инструментом нормализации приднестровско-молдавских отношений. Политика изоляции Приднестровья, которую проводили прозападные власти Молдавии на протяжении более двадцати лет, результата не дала.

На VII Приднестровском международном инвестиционном экономическом форуме с участием гостей из России, Таджикистана, Кипра и Болгарии вице-премьер республики Сергей Оболоник заявил о готовности Приднестровья стать товарно-экономическим звеном между Россией и странами СНГ, с одной стороны, и Европейским союзом – с другой. «Наши предприятия накопили достаточно опыта, чтобы конкурентно выступать на этих рынках. Мы говорим потенциальным инвесторам – присоединяйтесь. Приходите в Приднестровье, это всё реально работает», - сказал Оболоник.

Ранее о желании стать таким звеном заявлял Кишинёв. Тирасполь видит в себе силы сделать то же самое самостоятельно, без участия Молдовы. Это говорит о накопленном приднестровцами опыте экономического управления.

Приднестровский конфликт 1992 г., закончившийся появлением на карте Приднестровской Молдавской Республики, был спровоцирован прорумынской политикой Кишинёва, целью которой были выход из состава СССР и насильственная румынизация Молдавии.

Отказ от политики «малых шагов», за что ратуют румынизаторы, снова приведёт к росту напряжённости в молдавском обществе и ухудшению приднестровско-молдавских отношений, поскольку альтернативой диалогу Тирасполя и Кишинёва станет ужесточение блокады.

Сейчас Молдавия блокирует импорт топлива в ПМР, молдавские банки продолжают практику закрытия счетов приднестровских предприятий, вводятся дополнительные препоны на импорт лекарств. С 1 февраля 2020 года молдавская таможня вводит так называемую вторую фазу контроля на пункте пропуска Курчуган.