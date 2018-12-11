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Молдавские политики в ЕС и в США торгуют «российской угрозой»

11 декабря 2018, 13:54  •  41 • Украина
Чтобы удержать власть, все средства хороши
На днях, находясь с визитом в Вашингтоне, председатель молдавского парламента Андриан Канду стращал американцев «гибридными угрозами со стороны России» и тоже просил поддержки.
Канду заявил, что под «гибридной угрозой» находятся «СМИ, банковская и энергетическая системы, зона безопасности на Днестре, а также политическая сфера». Намекнул спикер и на «замаскированные зоны прямого внешнего гибридного российского вмешательства», по всей вероятности подразумевая Гагаузию и Приднестровье.
Канду выступил и в эфире телеканала i24 News, заявив, что «Молдавия вместе с Украиной находятся на передовой российского вмешательства». А Россия, по его словам, собирается захватить власть в Молдове при помощи партии социалистов и, ни больше, ни меньше, – «воссоздать Советский Союз».
На что республиканцы – сенатор Джон Баррассо и конгрессмен Адам Кинзингер – поспешили заверить демократа Канду, что Соединённые Штаты обязательно поддержат Молдову «перед лицом гибридных угроз и в стремлении стать частью западной цивилизации».
А вице-премьер Молдовы по евроинтеграции, глава молдавского внешнеполитического ведомства (МИДЕА) Юрий Лянкэ, заявил амнистия для 180 тысяч молдавских гастарбайтеров, которые нарушили законодательство России, является «российским вмешательством» в дела Молдовы наряду с «военным присутствием в Приднестровье, экономическим эмбарго, шантажом, непрерывной информационной пропагандой». Об этом он заявил в Будапеште, на дебатах, организованных Центром по евроатлантической интеграции.
Лянкэ предупредил Европу, что пока ещё идея «евроинтеграции» среди молдаван достаточно популярна, но, согласно последним опросам, всё большую популярность набирает российско-евразийское направление.
«ЕС должен предоставить чёткую перспективу Республике Молдова. Без статуса страны-кандидата будет сложнее удержать ритм реформ», – запугивал Лянкэ европейцев в Будапеште.
А в Вашингтоне председатель молдавского парламента Андриан Канду стращал американцев «гибридными угрозами со стороны России» и тоже просил поддержки.
Канду заявил, что под «гибридной угрозой» находятся «СМИ, банковская и энергетическая системы, зона безопасности на Днестре, а также политическая сфера». Намекнул спикер и на «замаскированные зоны прямого внешнего гибридного российского вмешательства», по всей вероятности подразумевая Гагаузию и Приднестровье.
Находясь с визитом в США, Канду выступил и в эфире телеканала i24 News, заявив, что «Молдавия вместе с Украиной находятся на передовой российского вмешательства». А Россия, по его словам, собирается захватить власть в Молдове при помощи партии социалистов и, ни больше, ни меньше, – «воссоздать Советский Союз».
На что сенатор Джон Баррассо и конгрессмен Адам Кинзингер поспешили заверить Канду, что Соединённые Штаты обязательно поддержат Молдову «перед лицом гибридных угроз и в стремлении стать частью западной цивилизации».
При этом Запад настроен достаточно скептически в отношении действующего правительства Молдовы. Так, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявил, что «молдавские власти стремятся показать свою «проевропейскую» позицию, однако это не более чем популизм. Когда дело доходит до реальных действий, европейские ценности не находят отклика в их политике».
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Европейские ценности вообще находят всё меньше и меньше отклика в самом молдавском обществе. Население страны разворачивается на Восток, видя там перспективы и будущее своих детей, о чём говорят все социологические исследования. Но, несмотря на это, молдавские «евроинтеграторы» продолжают надеяться на то, что лозунги о европейских перспективах Молдовы и «российской угрозе» помогут им удержать власть при помощи Запада. Отсюда и череда визитов с жалобами на Россию.
7 декабря на заседании Совета глав МИД Евросоюза было принято критическое заявление о ситуации в Республике Молдова, которое требовало окончательного утверждения 10 декабря. Однако представители Румынии и Венгрии в Совете глав МИД ЕС выступили против. В Бухаресте объяснили свою позицию тем, что ещё не время делать критические выводы.
«Считаем очень важным, чтобы Европейский Союз проводил взвешенную, последовательную и прагматичную политику в отношении стран-соседей. Румыния выступает за поддержание постоянного и предметного диалога между ЕС и властями Республики Молдова. В сложившихся обстоятельствах Румыния посчитала, что пока не выполнены все условия для принятия выводов совета глав МИД ЕС», – говорится в заявлении МИД Румынии.
В МИД Румынии считают, что ЕС необходимы дополнительные встречи и дискуссии с молдавской стороной на заседаниях Комитета по ассоциации ЕС-Молдова.
«Расширение ЕС не должно останавливаться. Не надо лишать Молдавию этой возможности. Новое расширение будет подталкивать принимаемые в ЕС государства к развитию с целью получения доступа к структурным и единым фондам ЕС», — поддержал Румынию и председатель комиссии по иностранным делам парламента Венгрии Жолт Немеет, подчеркнув, что «Венгрия поддерживает усилия Молдавии по интеграции в ЕС».
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Что же касается заблокированного заявления, то там говорилось: «признание недействительными выборов мэра в Кишинёве вызывает серьёзные опасения в соблюдении Молдовой своих обязательств по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС». Также в заявлении содержался призыв к властям Молдовы «провести честные и подлинно демократические парламентские выборы в феврале 2019 года», и выражалась озабоченность «увеличением числа зарегистрированных случаев давления и запугивания в Молдове».
«Логика демократов поражает. 500 тысяч граждан РМ работают в России. $400 млн ежегодно мы получаем из России. Самый крупный инвестор в Молдове – тоже Россия ($716млн). Второй по величине торговый партнёр – Россия. Скидку на газ с $400 до $160 – тоже от России получили.
Но стратегический партнёр – США. И они нас должны защитить от России. То есть, от российского рынка, газа, инвестиций, рабочих мест.
По мнению Канду, Россия день и ночь ведёт против нас инфовойну и пропаганду.
Господа! Как Россия может вести инфовойну, если вы приняли закон о борьбе с пропагандой, запретив все новостные программы из РФ?», – прокомментировал жалобы Канду на Россию в Вашингтоне на своей странице в социальной сети Facebook Богдан Цырдя, депутат от партии социалистов.
А бывший председатель Конституционного суда Молдовы Дмитрий Пулбере считает политику, направленную только на развитие отношений с Западом, ущербной.
«Ветви власти должны между собой сотрудничать, работать на благо Республики Молдова, на благо её жителей. Ничего плохого не будет, если мы будем сотрудничать с Европейским союзом и с Евразийским экономическим союзом. Нет ничего плохого в том, что мы являемся страной–наблюдателем в ЕАЭС. Нет ничего плохого в том, что мы сотрудничаем с Турцией и другими странами. Я не понимаю, почему руководство страны никак не может сесть за стол переговоров и прийти к консенсусу. Все говорят о народе Молдовы, но делают всё, как в известной басне Крылова «Лебедь, рак и щука», – высказал свою точку зрения Пулбере в эфире радиостанции Sputnik Молдова.
Действия ДПМ и её политических сателлитов объясняется просто: у них перед глазами пример киевского режима, который держится у власти исключительно за счёт поддержки Западом раздутого до невероятных размеров украинского мифа о «российской гибридной угрозе». Так почему бы и в Молдове не попробовать продать ЕС и США точно такой же миф?
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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