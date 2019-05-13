Молдавские оппозиционеры 9 Мая почтили память гитлеровцев и «румынских героев»

Латентный нацизм пробивает себе дорогу в Молдове

В Молдове с размахом отметили День Победы и 75-летие освобождения Республики от немецко-фашистских захватчиков. Праздник был действительно всенародным, и в этой праздничной эйфории многие не заметили откровений «самых главных борцов за справедливость» – политического блока ACUM. Однако нынче интернет сохраняет все высказывания политиков, даже те, за которые потом может быть стыдно.

Пока президент Молдовы Игорь Додон шёл с ветеранами, возглавляя шествие «Бессмертного полка», оппозиционные лидеры изо всех сил пытались «праздновать» День Европы, который теперь на законодательном уровне является государственным праздником Молдовы и отмечается именно 9 мая.

«9 мая имеет особое значение, поскольку в этот день одновременно отмечаются два праздника – День победы над фашизмом и День Европы, эти два дня тесно связаны между собой», – считает премьер Павел Филип, пришедший с цветами к Вечному огню. И явно забывший историю – в июне 1941 года на Советский Союз напала не фашистская Германия, а объединённая Европа.

«Почти вся континентальная Европа к 1941 году так или иначе вошла в Третий рейх. Из существовавших к июню 1941 года двух с лишним десятков европейских стран девять – Испания, Италия, Финляндия, Дания, Норвегия, Венгрия, Румыния, Словакия и Хорватия – совместно с Германией и Австрией вступили в войну против СССР. Остальные тоже недолго сопротивлялись врагу: Монако – 1 день, Люксембург – 1 день, Нидерланды – 6 дней, Бельгия – 8 дней, Югославия – 12 дней, Греция – 24 дня, Польша – 36 дней, Франция – 43 дня, а потом фактически присоединились к агрессору и работали на его промышленность. Даже якобы нейтральные страны – Швейцария и Швеция – не остались в стороне. Они предоставляли фашистской Германии право свободного транзита через свою территорию военных грузов, а также получали огромные доходы от торговли. Товарооборот «нейтральной» Португалии с нацистами был настолько успешным, что в мае 1945 года она объявила трёхдневный траур в связи с кончиной Гитлера», – прокомментировал слова Павла Филипа блогер Сергей Добровольский.

Так что идея праздновать День Европы в День Победы выглядит, мягко говоря, странной.

Но лидер блока ACUM Майя Санду пошла ещё дальше, выступая на праздновании Дня Европы, которое состоялось возле здания парламента в Кишинёве.

«Вторая мировая война оставила глубокие следы в коллективной памяти, десятки тысяч молдаван были вынуждены бороться друг с другом. Поэтому для граждан РМ независимо от этнической принадлежности и политических убеждений нет ни победителей, ни проигравших, потому что каждая семья скорбит по погибшим. Это была самая кровавая война в истории человечества. 9 мая 1945 года было последним днём войны, но не началом мира, потому что латентные конфликты продолжились. Это день, когда мы вкладываем надежду в будущее, потому что ЕС – это не только пункт назначения, но и модель развития, к которой мы стремимся. ЕС является кратчайшим путём к свободе и благосостоянию, демократии и модернизации», – объяснила Санду, почему она не празднует День Победы, а отмечает День Европы.

Депутат её фракции Октавиан Цыку рассказал затем журналистам, почему Майя Санду отказалась возлагать цветы к Вечному огню.

«Считаю большой проблемой победу, одержанную Советским Союзом в той войне», – заявил Цыку и пояснил, что для него День Победы – «символ неоимперского возрождения и реоккупации», а «Вечный огонь является темой, которая должна быть пересмотрена».

Не остался в стороне и заместитель председателя «Платформы Достоинство и правда», которая входит в блок ACUM, Александр Слусарь, для которого «9 мая является днём памяти и скорби, потому что в этот день 74 года назад в Европе закончилась самая кровопролитная в истории человечества война, унёсшая миллионы жизней». Он также уточнил, что его дед по отцовской линии служил в румынской армии (воевавшей на стороне Гитлера – Ред.).

Все они отправились возлагать цветы на кладбище «румынских героев».

Директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, бывший замминистра иностранных дел и европейской интеграции Валерий Осталеп напомнил «оппозиционерам», что не было бы никакого Евросоюза, если бы Советский Союз не спас Европу в 1945-м.

«Если бы не героизм советских солдат, какой союз создала бы в 1950 году Германия и Франция? Вы же типа эту дату «празднуете» как «день Европы»? Если бы не жертвы СССР, какая Германия, во главе с Гитлером с какой Францией (давно оккупированной) и что бы создала? Завод по производству мыла из «недочеловеков»? Или всего этого не было? Вы – политические отбросы, за которые любому нормальному человеку стыдно. С досрочными или без – вас выкинут навсегда из политики, и вы будете уроком для других любителей латентного нацизма», – написал Осталеп на своей странице в социальной сети Facebook.

«Ещё раз о теме праздников. Всем желающим свести на нет значение Дня Победы, превратить его в день скорби, напоминаю: в Республике Молдова в соответствии с Постановлением парламента №433 от 26.12.1990 года с последующими изменениями и дополнениями отмечаются День памяти жертв Холокоста (27 января), День памяти жертв фашизма (22 июня), День памяти жертв сталинизма (6 июля). Это и есть Дни скорби! И если вы об этом не знаете, или эти дни не отмечаете, то это лишний раз показывает степень вашего цинизма. А День Победы был и останется ПРАЗДНИКОМ ДНЯ ПОБЕДЫ - ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ СВЕТА над ТЬМОЙ, ЖИЗНИ над СМЕРТЬЮ!!!», – напомнил вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский.

«Не будь дня Победы, не было бы сегодня никакой Европы. Не было бы ни греков, ни сербов, ни молдаван. Они же не были чистыми арийцами, не так ли? Был бы Третий рейх. Было бы очень много фабрик по производству мыла из человеческого материала. И были бы кругом одни «арийцы» и их прислуга, пасущая овец для высшей расы. Но наших правых среди пастухов точно бы не было. Ведь форма черепа у некоторых правых особей сильно напоминает черепа питекантропов», – резко ответил «оппозиционерам» Богдан Цырдя, депутат от Партии социалистов.

Не промолчал и президент Молдовы Игорь Додон, который опубликовал в социальной сети Facebook видеоролик о праздновании Дня Победы и написал: «Мы – наследники победителей (назло всем недругам). В Молдове 9 Мая всегда было, есть и будет Днём Победы! Мы помним, мы гордимся!».