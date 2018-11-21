Молдавские либералы разжигают языковой конфликт по украинскому варианту

Эксперт: « Приднестровью и большей части молдаван такой сценарий не понравится»

Депутаты молдавской Либеральной партии (Partidul Liberal) во главе с Михаем Гимпу зарегистрировали в парламенте законопроект, согласно которому все депутаты обязаны выступать в парламенте исключительно на государственном языке. Проект предполагает запрет баллотироваться в парламент лицам, не владеющим румынским языком. Кроме того, либералы требуют отказаться от перевода на русский язык законопроектов, за счёт чего, подсчитали они, можно будет сэкономить на переводах 1,5 млн леев в год.

Проект закона опубликован на сайте парламента.

Михай Гимпу объяснил инициативу своей партии тем, что «Конституционный суд Молдовы признал устаревшим закон о функционировании языков». По мнению либералов, «нет необходимости сохранять и статус русского языка – «официального языка СССР».

Русский язык в Республике Молдова имеет статус языка межнационального общения. Кроме того, в Гагаузии, которая является автономной территорией, русский язык – родной для подавляющего большинства населения и один из официальных языков наряду с молдавским и гагаузским. В Приднестровье официальные языки – молдавский, русский и украинский.

В 2011 году институтом CBS-AXA был проведен социологический опрос, результаты которого показали, что лишь 1% населения Молдовы не владеет русским языком и лишь 5% не могут на нём разговаривать, хотя и понимают. 80% опрошенных русский язык понимают и используют в устной и письменной речи, причём 62% владеют им свободно.

Согласно социологии, более половины населения страны хотят, чтобы у русского языка появился статус второго государственного, против этого выступают немногим более трети.

«В этом проекте заметен почерк тех, кто устроил гражданскую войну на Украине. Вспомните, ведь там тоже всё началось по принципу «Divide et impera, разделяй и властвуй». Вот и у нас сегодня людей хотят столкнуть лбами, чтобы занять кресла в парламенте. Только русскоговорящему Приднестровью и большей части молдаван такой сценарий не понравится. И рассчитывать на мирное и компромиссное разрешение конфликта в таком случае не придётся», – прокомментировал Eho законопроект филолог и историк Дмитрий Фурника. Кроме того, этот закон (как и украинский закон о языках) противоречит Европейской хартии региональных языков, которую подписала Молдова.

«Члены Либеральной партии хотят в ЕС, но сами нарушают основные принципы европейской политики. Конкретно этот законопроект, создающий языковой ценз для парламентариев, – это грубое нарушение Европейской хартии региональных языков. Либералам следует сначала побольше узнать о Международном праве, а уж потом браться за законотворчество», – уверен Фурника.

Напомним, парламентом уже принят в первом чтении законопроект депутата-социалиста Влада Батрынчи, предусматривающий использование русскоязычных названий населённых пунктов в теле- и радиоэфире. Во время голосования за этот законопроект молдавские либералы голосовали «против».

«Побудительным толчком для разрешения приднестровского конфликта может стать придание русскому языку статуса второго государственного языка. Приднестровская проблема никогда в жизни не будет решена, если русский язык не станет вторым государственным языком. Тот, кто говорит, что это не так, либо не понимает, либо притворяется. Люди хотят этого, есть такая необходимость в государстве, и я не вижу в этом проблемы», – убеждён директор Института дипломатических исследований и вопросов безопасности, бывший заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Валериу Осталеп.

Но если уж молдавские либералы решили пойти по пути украинских националистов, то ни о каком разрешении конфликта не может быть и речи. Внесённый ЛП в парламент законопроект явно провокационный: во-первых, румынский язык не является государственным в Молдове – для этого должны быть внесены изменения в конституцию, во-вторых, он направлен на раскол общества (и без того расколотого). Но, видимо, накануне выборов в парламент молдавским политическим аутсайдерам не терпится развести мосты с Приднестровьем и Гагаузией. А точнее, поджечь их.