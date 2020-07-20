Молдавские комбатанты против президента и правительства

Ветеранов Молдовы используют для дестабилизации ситуации в стране

В Молдавии продолжают обострять ситуацию, используя ветеранов Приднестровской войны, которые устроили ещё один митинг в воскресенье, 19 июля.

На этот раз протестующие ветераны забыли про свои социальные требования – теперь всё сводится только к политике: отставка правительства, президента и спикера парламента.

У протестующих перед зданием парламента флаги Молдавии и Румынии, на этот раз достаточно много лозунгов, призывающих к «унире» – объединению с Румынией. И хотя с импровизированной трибуны не раз говорили, что не делят людей на национальности, а призывают присоединиться к протестам всех – и русских, и гагаузов, и болгар, в самой толпе митингующих требовали говорить даже не на молдавском, а на румынском.

Вспоминали протестующие и «грубое» задержание нескольких ветеранов во время предыдущих митингов. Тогда Алексей Гроссу, заместитель главы Инспектората общественной безопасности, отчитался, что было задержано девять человек, которые «перешли все дозволенные границы» и нападали на полицейских.

По мнению же протестующих, ветераны «неприкосновенны», поскольку спасли Молдавию в 1992 году и «являются героями», а, значит, им позволено всё.

На акцию протеста собралось около трёхсот – четырёхсот человек, хотя в заявке на митинг значилось всего 45 человек. Дело в том, что в стране всё ещё действует чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд ограничений, например, запрет на общественные собрания более 50 человек.

«Мы, пришедшие сегодня к зданию парламента ветераны войны, простые люди и патриоты этой страны, утверждаем, что парламентское большинство не хочет прислушиваться к гражданам и решать их проблемы, а парламент превратился в торговый центр, где всё продаётся и покупается. За один год ничего не изменилось к лучшему. Правительство – это инструмент для того, чтобы Додона переизбрали ещё на четыре года. Действующее правительство направляет против нас полицию, которая использует физическую силу. Мы, ветераны войны, требуем, во-первых, отставки правительства во главе с Кику и формирования профессионального правительства, не связанного с политическими партиями. Во-вторых, требуем отставки спикера парламента Зинаиды Гречаный. В-третьих, требуем отставки президента Игоря Додона, который четыре года злоупотреблял властью»,

– говорится в резолюции, которая была принята на митинге.

Также с трибуны не раз звучали предупреждения о том, что ветераны не хотят применять силу, однако «больше не согласны быть свидетелями того, как бандиты и мафия делают что хотят».

В завершении акции протеста ветераны анонсировали следующий митинг «в день обсуждения в парламенте проекта вотума недоверия правительству Иона Кику». А также пообещали устроить митинги во всех регионах страны в том случае, если их требования об отставке президента, правительства и спикера парламента не будут выполнены.

«То, о чём стыдливо умалчивают организаторы протеста ветеранов – это отсутствие сочувствия со стороны общества. Люди старательно стараются обойти группу маргиналов, которые сами не знают, чего требуют»,

– сообщает молдавский Telegram-канал.

А, по мнению депутата-социалиста Богдана Цырди, «ветераны снова позволяют антигосударственным силам использовать их втёмную».

«Судя по тому, как активно правые оппозиционные политики «оседлали» протесты ветеранов, становится очевидным, что ни те, ни другие «не заметили» пакета социальных мер, которые предложило правительство. Собственно, команды «замечать» и не было»,

– прокомментировал Цырдя воскресный митинг ветеранов.