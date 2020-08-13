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Молдавские фермеры вышли на дороги и просят помощи

13 августа 2020, 13:10  •  74 • Украина
«Блокированием дорог денег в бюджете больше не станет»
Молдавские фермеры, доведённые до отчаяния гибелью урожая, вышли с сельскохозяйственной техникой на междугородние трассы в десяти районах страны. Они угрожают перекрыть движение по всей стране, если не дождутся помощи от властей. По их мнению, намерение правительства выделить фермерам помощь в размере 200 миллионов (около 10 млн евро) леев не спасёт катастрофическую ситуацию в аграрном секторе Молдовы.
К протестующим фермерам в районе Хынчешть прибыл министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу. Он рассказал о том, какие меры по спасению аграрной отрасли предпринимает правительство, а также выслушал требования фермеров.
По его словам, в агентстве по интервенциям и платежам в области сельского хозяйства начался приём заявок на выплату компенсаций фермерам.
«У нас был спокойный диалог, мы разъяснили действия правительства по поддержке фермеров в непростых условиях текущего периода. На это удалось изыскать 300 млн. лей: 100 млн – из Фонда субсидирования, 100 млн – из правительственного фонда интервенций и столько же будет выделено осенью. Мы ведём также переговоры с партнёрами по развитию, чтобы определить новые финансовые источники поддержки отрасли. Мы обсудили ситуацию с коммерческими банками и готовы оказать поддержку в реструктуризации задолженности фермеров по кредитам»,
– цитирует министра газета «Молдавские ведомости».
Фермеры требуют выплатить им компенсации в размере 3000 леев (около 150 евро) за гектар, засаженный зерновыми, которые пострадали во время засухи и наводнений. Однако правительство согласно предоставить помощь 1080 леев за гектар озимой пшеницы, которую пришлось пересеять. Если же поля пострадали более чем на 60% - компенсация составит 1000 леев (около 50 евро) за гектар.
Также фермеры требуют объявить режим чрезвычайного положения в сельском хозяйстве и выдать сертификаты форс-мажора, чтобы уладить отсрочку выплат по кредитам.
В среду состоялось заседание Высшего совета безопасности, на котором одним из главных вопросов была помощь фермерам.
«Я понимаю трудности, с которыми столкнулись сельхозпроизводители, но блокированием дорог и попытками идти по политическим дискуссиям денег в бюджете больше не станет. Мы уже предоставили практически максимум того, что можем. Мы не можем приостановить зарплаты, пенсии и покрыть убытки в сельском хозяйстве. Поэтому предоставили то, что можем. Запросили помощь у партнёров. Уверен, что получим её от них»,
– рассказал президент Молдовы Игорь Додон, выступая на заседании.
Кроме того, что страна ожидает помощь от внешних партнёров, было принято решение открыть специальный фонд пожертвований для молдавских фермеров, куда каждый желающий может перечислить любую посильную сумму.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия и гибель части урожая, президент заверил, что продовольственной безопасности страны ничего не угрожает. В этом году урожай пшеницы составит около 440 тысяч тонн, для сравнения – в прошлом году урожай был около миллиона тонн пшеницы. Для внутреннего потребления стране необходимо 360 тысяч тонн пшеницы, следовательно, продовольственная безопасность Молдовы обеспечена, отметил Игорь Додон
Соб. корр. ФСК
На фото. Аграрии Молдовы вышли на дороги с требованием оказать им помощь, источник – Sputnik Молдовы

Фонд Стратегической Культуры

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