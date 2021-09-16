Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило...
Киев готов оставить Европу без российского газа из-за "Северного потока-2...
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся на...
Главная / Украина

Молдавские фермеры вынуждены выбрасывать тонны урожая

16 сентября 2021, 16:05  •  303 • Украина
Санду не договорилась о поставках молдавских овощей и фруктов на российский рынок
Богатый урожай этого года не радует молдавских фермеров – цены на овощи и фрукты резко упали. Но даже по низким ценам молдаване не спешат покупать у фермеров – у многих свои сады и огороды, а городским жителям столько не съесть. Вот и приходится вывозить этот урожай тоннами и вываливать на поля.
«Участие в антироссийских проектах, реабилитация антироссийских законов, попытки пересмотреть формат переговоров по Приднестровью – всё это уже оказывает негативное влияние на жизнь простых молдаван, которым приходится отвечать за политику власти»,
– пишет интернет-издание «Эхо Молдовы».
Издание приводит недавний пример из жизни – неделю назад фермер на севере Молдовы высыпал на обочину дороги тонну яблок, отчаявшись эти яблоки продать. Всего-то год назад всё было по-другому: большая часть сельскохозяйственной продукции молдавских фермеров шла на экспорт в Россию. Сегодня некому продавать урожай, поэтому и приходится от него избавляться.
Россия всегда была основным потребителем овощей и фруктов из Молдавии, особенно яблок и винограда. Но новая «проевропейская» власть в стране не спешит прикладывать усилия для того, чтобы наладить с Россией взаимовыгодные торговые отношения. Президент Молдавии Майя Санду не собирается договариваться о поставках молдавских овощей и фруктов на российский рынок. Всё, что она сделала – это направила в Москву запрос «на продление беспошлинного ввоза некоторых видов продукции», но дальше этого ситуация не продвинулась, отмечает «Эхо Молдовы».
Мэр Кишинёва Ион Чебан, узнав про выброшенные на поле яблоки, попытался решить проблему хотя бы частично и распорядился направить нереализованную сельхозпродукцию в детские сады и в школы. Однако подобными методами проблему в масштабах всей страны не решить.
«Пожалуй, этот акт отчаяния одного отдельно взятого фермера хорошо демонстрирует общую тенденцию и настроения людей. Вместо того чтобы искать точки соприкосновения с Россией и зарабатывать деньги на экспорте, власти демонстрируют всей стране, что им это не очень интересно. К сожалению, такая политика может привести к новым протестам фермеров, как это было в прошлом году, когда аграрии возмутились несправедливой ставкой НДС. Тогда во время протеста между фермерами и полицией произошли столкновения с использование спецсредств»,
– напоминает интернет-издание.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





303
Источник
Похожие новости
16 сентября 2021, 08:45
«Нафтогаз» объявил ФРГ и РФ ультиматум: Контракт с «Газпромом» в обмен на транзит газа в ЕС
15 сентября 2021, 08:00
Цимбалюк одной фразой охарактеризовал национальную идею Украины
14 сентября 2021, 07:15
О рисках полномасштабной войны
14 сентября 2021, 09:05
Кремль создаёт плацдарм атаки на Европу, — Бессмертный
15 сентября 2021, 11:40
Гагаузия требует признать русский язык вторым государственным
16 сентября 2021, 08:45
ВСУ приняли на вооружение РСЗО «Верба»
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
16 сентября 2021, 08:45
«Нафтогаз» объявил ФРГ и РФ ультиматум: Контракт с «Газпромом» в обмен на транзит газ...
16 сентября 2021, 05:05
Украинская чиновница появилась перед мэром в пачке и пустилась в пляс
16 сентября 2021, 01:20
«Обнаружили тело закопанным в подвале»: что известно об убийстве школьницы в Орловско...
16 сентября 2021, 05:05
"Железный купол" – символический подарок. Леонков объяснил, зачем он Украин...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 сентября 2021, 20:35
Зеленский бессилен перед Путиным: Украинский ведущий выдал всё без обиняков
15 сентября 2021, 00:40
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило одно фото
09 сентября 2021, 22:45
Перестала стесняться: перед уходом с поста Меркель сделала личное признание
10 сентября 2021, 02:25
Украина упала в цене: Политолог рассказал, как США будут сдавать её России
13 сентября 2021, 10:10
"Пощечина канцлеру": польский президент страшно оскорбил Меркель
11 сентября 2021, 03:10
Мнение: Киев, провоцируя РФ на боевые действия, доиграется
12 сентября 2021, 02:05
В Совфеде заявили о желании Украины жить за счет России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.