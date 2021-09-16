Молдавские фермеры вынуждены выбрасывать тонны урожая

Санду не договорилась о поставках молдавских овощей и фруктов на российский рынок

Богатый урожай этого года не радует молдавских фермеров – цены на овощи и фрукты резко упали. Но даже по низким ценам молдаване не спешат покупать у фермеров – у многих свои сады и огороды, а городским жителям столько не съесть. Вот и приходится вывозить этот урожай тоннами и вываливать на поля.

«Участие в антироссийских проектах, реабилитация антироссийских законов, попытки пересмотреть формат переговоров по Приднестровью – всё это уже оказывает негативное влияние на жизнь простых молдаван, которым приходится отвечать за политику власти»,

– пишет интернет-издание «Эхо Молдовы».

Издание приводит недавний пример из жизни – неделю назад фермер на севере Молдовы высыпал на обочину дороги тонну яблок, отчаявшись эти яблоки продать. Всего-то год назад всё было по-другому: большая часть сельскохозяйственной продукции молдавских фермеров шла на экспорт в Россию. Сегодня некому продавать урожай, поэтому и приходится от него избавляться.

Россия всегда была основным потребителем овощей и фруктов из Молдавии, особенно яблок и винограда. Но новая «проевропейская» власть в стране не спешит прикладывать усилия для того, чтобы наладить с Россией взаимовыгодные торговые отношения. Президент Молдавии Майя Санду не собирается договариваться о поставках молдавских овощей и фруктов на российский рынок. Всё, что она сделала – это направила в Москву запрос «на продление беспошлинного ввоза некоторых видов продукции», но дальше этого ситуация не продвинулась, отмечает «Эхо Молдовы».

Мэр Кишинёва Ион Чебан, узнав про выброшенные на поле яблоки, попытался решить проблему хотя бы частично и распорядился направить нереализованную сельхозпродукцию в детские сады и в школы. Однако подобными методами проблему в масштабах всей страны не решить.

«Пожалуй, этот акт отчаяния одного отдельно взятого фермера хорошо демонстрирует общую тенденцию и настроения людей. Вместо того чтобы искать точки соприкосновения с Россией и зарабатывать деньги на экспорте, власти демонстрируют всей стране, что им это не очень интересно. К сожалению, такая политика может привести к новым протестам фермеров, как это было в прошлом году, когда аграрии возмутились несправедливой ставкой НДС. Тогда во время протеста между фермерами и полицией произошли столкновения с использование спецсредств»,

– напоминает интернет-издание.