Молдавские фермеры снова протестуют в центре Кишинёва

Протесты на руку требующей отставки правительства Майе Санду

Молдавские аграрии, прибыв в столицу на 200 тракторах, начали очередную акцию протеста в центре Кишинёва. Требования фермеров, пострадавших от засухи, не изменились за последние полгода – государство должно увеличить компенсации за потерю урожая и увеличить Фонд субсидирования. Также протестующие недовольны тем, что правительство планирует увеличение НДС на импорт сельскохозяйственной продукции с 8% до 12%.

Фермеры обещают не просто продолжать свою акцию до 31 декабря, а запустить двигатели двухсот тракторов в центре столицы, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. Причём, их не останавливает даже недавнее подорожание топлива.

«Поиск решений – не наша забота. Решения должны найти находящиеся у власти люди, Министерство сельского хозяйства, правительство. Они должны решить проблему, которую мы доводим до их сведения. Мы выращиваем хлеб, мы пашем, мы обрабатываем эту землю, которая всех нас кормит. Но мы тоже готовы предложить им решения»,

– заявил журналистам организатор протестующих Ион Плэмэдялэ.

А участник акции фермер Вадим Чобану рассказал, что осенью им пришлось взять новые кредиты, не расплатившись со старыми, под залог будущего урожая.

«С пахотой у нас ещё плохо обстоят дела. Даже у тех, кто закончил вспашку, огромные долги. Так что пришлось предоставить в залог урожай следующего года, потому что в этом году банки начали давать кредит под залог урожая следующего года. Всё уже заложено»,

– отметил аграрий.

А по словам фермера из Леовского района Владимира Гумэницэ, он получил компенсацию по первой группе зерновых, а по второй группе – не получил и считает этот факт «издевательством со стороны властей над теми, кто работает в аграрном секторе».

Напомним, первые протесты фермеров начались в августе текущего года, тогда за протестами стояли две оппозиционные партии: «Действие и солидарность» (партия Майи Санду) и «Платформа Достоинство и правда» (партия Андрея Нэстасе), которые занимались координацией действий фермеров. Очень быстро экономические требования аграриев сменились политическими и они стали требовать отставки правительства и президента. Сегодня премьер-министр Ион Кику также обвиняет в организации фермерских протестов вице-спикера парламента Молдовы от партии «Платформа DA» Александра Слусаря. По мнению премьер-министра, проевропейские политики в своих действиях руководствуются только своими политическими амбициями, их не интересуют настоящие проблемы фермеров.

Многие жители столицы задаются вопросом – откуда у фермеров, пострадавших от засухи и оставшихся без денег, появились средства на горючее для тракторов, чтобы приехать из южных районов Молдовы в столицу, да ещё и обещающих включить двигатели и просто так сжигать дорогое топливо?

Общество по отношению к протестам аграриев разделилось, одни считают их требования справедливыми, другие уверены, что те, кто работает в сельском хозяйстве, должны страховать свои риски.

Архитектор, член градостроительного совета Кишинёва Денис Недеогло уверен – фермеры должны прекратить свой шантаж.

«Глядя, на выставку тракторов на центральной площади, задаюсь следующими вопросами: 1) Если у фермеров всё так плохо, откуда они нашли деньги на топливо, чтобы пригнать трактора за столько километров? 2) Кто в это время работает на полях? Потом мы будем оплачивать их безделье? 3) С чего фермеры взяли, что их риски должен оплачивать из своего кармана я? А фермеры не хотят оплатить мои риски?! Хотите компенсаций? Оплачивайте страховые взносы в страховые компании! Или будьте любезны, оплатите потери остальных граждан от локдауна из своего фермерского кармана. Это – настоящий форс-мажор, а не то, что вы не страхуете свою экономическую деятельность и не тратитесь на системы полива»,

– делает выводы архитектор.

Сами же фермеры не собираются прекращать протесты и не соглашаются на предложенную властями компенсацию в размере 150 леев за 1 гектар. По словам организаторов акции, даже если им предложат по 250 леев за гектар, они откажутся. Их требование – выплаты должны составить не менее 3000 леев за гектар, правительство же считает, что такие запросы удовлетворить не получится.

Одно можно сказать точно: протесты в Кишинёве сейчас очень на руку Майе Санду, чьи президентские полномочия подтвердил Конституционный суд Молдовы. Ближайшая её задача – добиться отставки правительства и роспуска парламента. А для этого нужны уличные манифестации – с тракторами или без. При этом странно, что молдавские фермеры не задумываются над вопросом: кто будет им выплачивать компенсации в период безвременья, который может затянуться на долгие месяцы.