Молдавские фермеры продолжают давить на правительство

У государства нет денег, но селяне не верят

В Кишинёве состоялся третий раунд переговоров протестующих аграриев, требующих увеличить государственную помощь в связи с весенней засухой и гибелью урожая. Однако и он не принёс результатов – фермеры вновь настаивали на увеличении помощи, у государства таких ресурсов нет, о чём аграриям напоминают постоянно. Вначале правительство планировало выделить помощь в размере 1000 леев ($60) за гектар, фермеры требовали 3000 леев ($180). Премьер-министр Молдовы Ион Кику во время третьей встречи заявил, что государство согласно заплатить 1500 леев ($90), но не больше.

«Земледельцы требуют три тысячи леев. И вопрос не в том, много это или мало. Дело в том, что у государства нет такой возможности. Из этих 300 миллионов 100 взято из фонда, созданного для борьбы с эпидемией. Это попытка спекуляции, но виновны в этом политические силы, которые хотят дестабилизировать ситуацию перед выборами»,

– уверен Ион Кику.

По мнению землевладельца Сергея Стефанко, правительство обязано поддержать фермеров, ведь они сталкиваются два года подряд с засухой и два года подряд часть урожая гибнет. Поэтому аграрии не уйдут из Кишинёва до тех пор, пока не получат достойную помощь, объявил Стефанко.

«Мы предложили ввести ваучеры на 3000 леев, с которыми аграрии могли бы пойти в банк и обменять на деньги. А государство потом бы заплатило по этим ваучерам, если денег нет сейчас»,

– нашёл выход фермер Ион Плэмэдялэ.

«Ситуация архисложная. Аграрии по-прежнему настаивают на компенсации за гектар 3000 леев. Но они могут получить только по 1500. Даже эти 1500 леев найти сложно. Во всех этих событиях, безусловно, замешаны политики, которые провоцируют людей на повышение требований. Они хотят заработать себе очки, а о стране не думают. Ответственные люди так не поступают. Я считаю, что когда трудно, надо всем помогать, а не тянуть одеяло на себя. У государства есть возможности, но есть и пределы этих возможностей. В таких случаях надо забыть про политические распри и всем вместе спасать страну!»

– прокомментировал ситуацию государственный секретарь Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Михаил Македон.