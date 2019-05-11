Молдавские депутаты уже и не пытаются договориться

Ждут роспуска и новых выборов

Молдавский парламент бездействует уже более 50 дней – срок достаточно приличный. Насколько долго может затянуться пауза, Никто не знает.

По мнению депутата от Партии социалистов Владимира Цуркану, пока парламентские фракции не пришли к договорённостям, проводить заседания парламента не имеет смысла.

«Следующее заседание можно назначить только по усмотрению руководства парламента или по настоянию фракций. Но для этого должны быть условия, которые позволят парламенту нормально работать», – отметил Цуркану.

В политическом блоке ACUM, похоже, просто сидят и ждут, когда парламент распустят.

«Парламент могут распустить, если он в течение трёх месяцев не примет ни одного закона. По нашим подсчётам, парламент могут распустить 9 июня», – заявил депутат от ACUM Игорь Гроссу.

А депутат от Демократической партии Сергей Сырбу ссылается на закон, в котором не указаны максимальные «границы» между парламентскими заседаниями.

«В законе нет никакого ограничения. Единственное ограничение касается того, что если три месяца нет законодательной деятельности, то после этого можно распустить парламент», – уверен демократ.

Председательствующий на первом заседании парламента самый старший депутат-социалист Эдуард Смирнов также настроен ждать.

«Следующее заседание будет организовано, когда будет сформировано большинство. Иначе это не имеет смысла. Велись некоторые переговоры, но без какого-либо результата. У нас ещё есть время. Мы ждём», – ответил Смирнов на вопрос журналиста во время празднования Дня Победы в Кишинёве.

Напомним, что первое заседание парламента прошло 21 марта и длилось оно менее часа. С тех пор почти два месяца парламентские фракции пытаются создать коалицию большинства, однако пока это не удаётся. Впрочем, в последнее время уже даже и не пытаются.

Илан Шор, лидер самой малочисленной парламентской фракции имени себя, даже обратился к избранным депутатам, особенно к лидерам блока ACUM с призывом подумать о том, что их избрали граждане Молдовы, которые ожидают от своих избранников конкретных дел. Беспокойство Шора понятно: на внеочередных выборах он может уже не попасть в парламент.

Начал беспокоиться и посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ.

«Я считаю, что Молдова не может себе позволить роскоши длительной политической нестабильности, поскольку в этот период нет ни экономических инвестиций, нет расследования различных дел, нет сотрудничества с МВФ, нет транша, обещанного Европейским Союзом», – перечислял последствия бездействия парламента Ионицэ в эфире телеканала TVR Moldova. И призвал депутатов, «попавших в парламент, с уважением относиться к своим избирателям».

Интересно, знает ли посол Румынии, что депутаты одной из самых бедных стран Европы исправно получают свою зарплату, ничего при этом не делая?

Ведёт ли закулисную деятельность Влад Плахотнюк, и насколько она приносит плоды, доподлинно неизвестно.