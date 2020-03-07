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Молдавские демократы озвучили свои требования

07 марта 2020, 11:35  •  23 • Украина
ДПМ рассчитывает на МИДЕИ, министерства экономики, образования и силовое ведомство
В Кишинёве продолжаются переговоры между Партией социалистов и Демократической партией по поводу создания парламентской коалиции. Стали известны условия, которые выдвинули демократы, согласившись на переговоры, – ДПМ хочет получить в новом правительстве министерства иностранных дел, экономики, образования и одно из силовых ведомств. Об этом сообщил журналистам бывший премьер-министр Молдовы Павел Филип.
«Министерство иностранных дел – это одно из первых наших условий, потому что мы хотим продолжить курс проевропейского развития страны. Также мы начали много проектов в области энергетики, к сожалению, некоторые из них в последнее время оказались в стагнации»,
– отметил экс-премьер.
Объяснил он и почему ДПМ хочет получить пост министра образования – потому что «это один из столпов, на которых стоит государство». Что касается силового ведомства, то Павел Филип не стал уточнять, какое именно, так как «в этой области могут быть разные формулы и пока рано вдаваться в детали».
По мнению политолога Игоря Волницкого, сегодня трудно сказать, как реально обстоят дела в Демократической партии. По этому поводу ходит много слухов, однако их достоверность находится под большим вопросом.
«Нестабильность в Демпартии лишает её поддержки и симпатий определённой части «правого» электората. Однако если ДПМ получит портфель главы МИДЕИ, это обернётся большими плюсами в имиджевом плане»,
– рассказал политолог в эфире студии Sputnik Молдова. Так что предложение социалистов для ДПМ очень привлекательно.
Но и у социалистов есть «свой интерес».
«Для Игоря Додона и Партии социалистов жизненно важно добиться коалиции с Демократической партией, помочь ей стабилизировать своё политическое положение. Действующему президенту наиболее выгодно выдвинуть свою кандидатуру на второй срок в условиях, когда у него «в тылу» будет лояльное правительство. Если же Додон пойдёт на выборы, имея за спиной миноритарное правительство, для него такой шаг может стать проигрышным в рамках избирательной кампании, потому что люди ждут конкретики от кабмина»,
– считает политолог Роман Михаеш.
Аналитик Корнелиу Чуря не сомневается – вероятность того, что договорённость между двумя политическими силами будет достигнута, достаточно высока.
«Но здесь тоже есть свои моменты. Дело в том, что социалисты должны дать определённые гарантии демократам. И это гарантии не бизнес-группе демократов, а политикам – Филипу, Дьякову и другим депутатам»,
– отметил политолог. Следовательно, в настоящее время «создание правоцентристского альянса, направленного против Додона, практически невозможно».
Премьер-министр Ион Кику не исключает вероятности того, что при заключении соглашения между партиями может встать вопрос замены премьер-министра.
«Я знаю, что лидеры этих формирований уже встречались и говорили о создании коалиции и парламентского большинства. Создание мажоритарной коалиции означает распределение каких-то функций, в том числе министерских портфелей. Это предмет обсуждения. Если дойдёт до конкретных министерских портфелей при сохранении нынешнего премьера, я буду участвовать в рассмотрении предлагаемых кандидатур обеих партий»,
– пояснил Кику в эфире передачи «Главный вопрос» на НТВ.
А политолог Сергей Чебан предположил, что «нанесение при помощи Демпартии «проевропейского фасадного слоя» на кабмин Иона Кику будет способствовать выравниванию ситуации в отношениях с внешними партнёрами». Ведь демократы имеют «проевропейский» имидж, особенно в Бухаресте. А «индикатором позиции России в отношении молдавских властей и персонально Игоря Додона станет вопрос о выделении кредита», считает политолог.
Соб. корр. ФСК
Источник фото – Regional Trends Analytics

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