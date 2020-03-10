Молдавская Unirea хотела подарить стране праздник

Предложение унионистов не захотели даже рассмотреть в парламенте

Недавно созданное в Молдове политическое движение Unirea, призванное объединить все силы, выступающие за присоединение Молдавии к Румынии, расширяет сферу своей деятельности. Кроме еженедельных митингов в центре Кишинёва, унионисты решили обогатить молдавский календарь ещё одним праздником – Днём объединения.

Представители Unirea направили в парламент запрос с предложением объявить 27 марта национальным праздником – Днём объединения Бессарабии и Румынии.

Напомним, Бессарабия входила в состав Румынии с 1918 по 1940 год. Эти годы нахождения в составе Румынии для Бессарабии явно не были праздником – регион потерял около 20% своего населения, только в 1919 году, спасаясь от притеснений со стороны румын, из страны бежало около 300 тысяч человек (12% населения Бессарабии). Так что день объединения может быть только Днём памяти и скорби.

Однако председатель парламентского комитета по культуре Адриан Лебединский не принял запрос унионистов, объяснив, что они не первые приходят в законодательный орган с таким предложением, однако все предыдущие подобные запросы не получили даже минимальной поддержки при рассмотрении в парламенте, следовательно, и время на это не стоит тратить.

«Реакция социалиста Адриана Лебединского, имеющего гражданство Румынии, который принял решение заблокировать наш запрос, чтобы не включать проект законодательной инициативы в повестку дня парламента, является строго политической. Обязанность Лебединского состоит в том, чтобы предложить нашу просьбу парламенту, а не писать информативные заметки о деятельности предыдущих законодательных органов»,

– заявили унионисты и разослали своё предложение всем депутатам парламента с просьбой принять к рассмотрению.

По иронии судьбы именно в эти мартовские дни в 1994 году в Молдавии, только-только получившей независимость, прошёл опрос общественного мнения по поводу присоединения Молдавии к Румынии.

Социологический опрос состоялся 6 марта 1994 года, в нём приняло участие более 60% жителей Молдовы, а результаты надолго разочаровали приверженцев «Унири» – 98% опрошенных были против идеи объединения.

Молдаване охотно получают румынские паспорта, которые им нужны для работы в Европе, но не хотят видеть свою страну в составе Румынии.

«Унионистские движения противоречат Конституции Молдовы, и мы сделаем всё возможное для того, чтобы унионисты и все остальные движения и организации, которые хотят ликвидации Молдавии, были запрещены по закону. Мы этого обязательно добьёмся»,

– не раз заявлял и президент страны Игорь Додон.

Тем не менее унионисты не сдаются и упорно продвигают свою идею объединения.