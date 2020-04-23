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Молдавская прозападная оппозиция против российского кредита

23 апреля 2020, 15:10  •  99 • Украина
«У кредита из России есть один большой недостаток – он из России»
В среду, 22 апреля, парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам Молдовы ратифицировала два кредитных соглашения с Международным валютным фондом на общую сумму $235 млн. При этом министр финансов Сергей Пушкуца заявил, что часть этих денег уже поступила в Нацбанк Молдовы.
Что касается ратификации российского кредита, то депутаты парламентской оппозиции уже заявили о том, что будут голосовать против. По их мнению, в соглашении о предоставлении кредита скрыты «подводные камни», которые в будущем могут угрожать стране проблемами вплоть до потери суверенитета. Под давлением оппозиции стали проявлять неуверенность и депутаты Демократической партии, входящие в правящую коалицию большинства.
Пришлось депутатам правящей коалиции ПСРМ – ДПМ обратиться в министерство юстиции с просьбой разъяснить все подробности кредитного соглашения с Российской Федерацией. А также для того, чтобы «исключить спекуляции», была запрошена информация «о наличии долгов или займов, гарантированных государством перед Россией».
Экс-премьер Молдовы и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду требует пересмотреть соглашение о получении российского кредита, мотивируя своё требование тем, что этот кредит выгоден президенту страны и близким к нему бизнесменам.
Накануне Санду и депутаты её партии пугали всех пеней за неуплату кредита в 150%, однако после опубликования в СМИ текста соглашения пришлось искать другие «подводные камни».
Лидер оппозиционной парламентской группы Pro Moldova Андриан Канду уверяет, что теперь российские компании будут участвовать в инвестиционных молдавских проектах, а в результате «захватят всю Молдову».
При этом оппозиционные депутаты прекрасно знают, что в связи с эпидемией коронавируса и экономическим кризисом в стране возник небывалый ранее дефицит государственного бюджета, справиться с которым своими силами не получится. Европа же не спешит помогать.
«Дефицит бюджета составит более 15 миллиардов. Это беспрецедентно. Кредиты нам дают только благодаря коронавирусу, а не правительству, которое не умеет получать кредиты, и только потому, что если не помогать, могут произойти социальные революции, которых быть не должно. А последствия кризиса уже ощущаются всеми»,
– считает экономист Вячеслав Ионицэ.
По его мнению, даже миллионных кредитов не хватит на то, чтобы помочь всем, пострадавшим от кризиса, потому что в госбюджете просто нет денег. Кредитами же закроют только половину бюджетной дыры.
Журналист Валерий Демидецкий уверен: «У кредита из России есть один большой недостаток – он из России». Только поэтому оппозиция готова отказаться от таких необходимых стране денег.
Он напоминает, что Россия не очень легко согласилась на этот кредит, поскольку снизились цены на нефть, дополнительные расходы на борьбу с эпидемией, да ещё и Молдова – такая страна, которая может деньги не вернуть то ли в силу экономических причин, то ли власть сменится… Поэтому так долго шли переговоры по кредиту.
«Я думаю, что российский кредит будет пущен не на инфраструктуру, а на поддержку штанов. Что касается кредитов с Запада, то они всегда выдавалась под очень жёсткие условия. Я бы хотел большой прозрачности и с той стороны, потому что очень много западных денег тратится на НПО. Знаю систему очень хороших откатов и воровства»,
– отметил Демидецкий в эфире передаче «Главное» с Лилией Бураковской на телеканале НТВ Молдова.
По мнению оппозиции, когда Россия дала кредит, случилась катастрофа, однако журналист уверен – катастрофа в Молдове случилась намного раньше.
Соб. корр. ФСК
На фото. Лидеры молдавской оппозиции Андрей Нестасэ, Майя Санду и Андриан Канду, источник – Regional Trends Analytics

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