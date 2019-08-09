Молдавская правящая коалиция социалистов и унионистов затрещала

Причина – геополитика и разногласия в блоке ACUM

В парламентской коалиции Молдовы начались разногласия. Это не удивляет – союз социалистов и прозападной правой оппозиции выглядел утопией с самого начала. На сегодняшний день с демократами, которые несколько лет рассматривали Молдову как свою личную вотчину, покончено, хотя впереди ещё слишком много работы, чтобы расслабляться. Но разногласия стали появляться не только между социалистами и блоком ACUM, что вполне понятно, но и внутри самого блока.

Напомним, что в блок ACUM входят две партии – PAS и DA, программы которых не сильно отличаются друг от друга, обе партии прозападные, унионистские, мечтающие увидеть Молдову в составе Румынии.

Разногласия между социалистами и ACUMовцами намного глубже, но и понятнее. И хотя большинство в парламенте принадлежит социалистам, они ведут себя достаточно корректно, постоянно делая уступки. Впрочем, бесконечно так продолжаться не может, о чём и напомнил 8 августа председатель фракции партии социалистов Влад Батрынча, который заявил, что социалисты с удивлением наблюдают, как депутаты и министры от блока ACUM выступают со спекулятивными заявлениями геополитического характера, разделяющими молдавское общество.

«Непростительные словесные выпады в адрес некоторых стратегических партнёров Республики Молдова лишь сводят на нет наши усилия по освобождению страны из лап олигархии, и обесценивают ту поддержку, которую мы получаем от внешних партнёров на Западе и Востоке. Непродуманные посылы геополитического характера сопровождаются также заявлениями, очерняющими ПСРМ и администрацию президента, что вызывает сожаление, поскольку они никак не способствуют укреплению правящей коалиции, а лишь подрывают усилия руководства страны по разрешению критических проблем, с которыми сталкивается Республика Молдова», – заявил Батрынча.

Он подчеркнул, что социалисты вошли в коалицию для того, чтобы вывести Молдавию из состояния захваченного государства и убрать все факторы, которые разделяют общество. Потому что именно эта политика разделения общества позволила установить в стране олигархический режим.

Глава фракции социалистов напомнил, что с самого начала представители ПСРМ объясняли своим партнёрам, что парламентская коалиция в таком сложном составе может существовать лишь при условии компромиссов с обеих сторон, при условии постоянного диалога между ПСРМ и блоком ACUM. А само существование коалиции должно быть на благо народа страны, и работать в интересах народа, ведь народ ожидает от правительства решения экономических и социальных проблем в первую очередь, отметил Батрынча.

«В связи с этим Партия социалистов настаивает на незамедлительном подписании на следующей неделе политического соглашения между ПСРМ и блоком ACUM, где будут максимально чётко прописаны задачи внутренней и внешней политики страны, чтобы в будущем исключить ситуации, создающие большие риски для всего процесса управления страной», – подвёл итог лидер фракции социалистов.

Президент Игорь Додон также призвал депутатов парламента и представителей всех государственных структур «проявить политическую мудрость и зрелость», поскольку слишком много ещё нерешённых проблем, связанных с экономическими и бюджетными рисками, прежде всего энергетическими. Слишком много реформ предстоит осуществить в судебной системе, прокуратуре и следственных органах, напомнил президент.

«Все наши партнёры, как на Востоке, так и на Западе, важны и являются для нас стратегическими. Мы не должны отдавать кому-то приоритет или принижать роль другого. Напротив, мы должны внедрять и развивать все уже подписанные соглашения в интересах Республики Молдова. Я надеюсь, что мы справимся со всеми этими вызовами. Политические риски существуют для каждого из нас, но я призываю всех представителей руководства страны быть в первую очередь государственными деятелями и только потом политиками»,

– написал Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

Выступила с заявлением по поводу разногласий и премьер-министр Майя Санду, отметив, что в самом блоке ACUM также существуют разногласия между депутатами.

«Путь, по которому мы идём, чтобы обеспечить процветание нашей страны – сложный. Мы должны это понимать, чтобы не превратить борьбу с воровством и коррупцией в битву своих эго. Я прошу всех не путать свободу слова с пустым словом. У вас всех есть выбор – либо вы участвуете в работе по изменению нашей страны и выполняете трудную работу, либо продолжаете ничего не делать, а только разжигать общество потребностями собственного эго. То, что мы сейчас делаем – это не для нашего удовольствия и не для аплодисментов. Нам придётся выгребать мусор из страны, а мусор плохо пахнет всегда. Нам нужны люди для этой грязной работы. А не для красивых слов», – обратилась Санду к своим единомышленникам по блоку.

Обратилась премьер и к социалистам, напомнив, что коалиция сложилась в силу обстоятельств.

«Мы прошли через непонимание и через разногласия, потому что знали: если режим останется ещё хоть немного, то от страны ничего не останется. Однако эти различия не могут препятствовать цели, которая привела к соглашению между ACUM и ПСРМ. Если мы хотим перезагрузить демократические процессы, создать независимые институты, то давайте не искать предлоги для усложнения ситуации», – заявила Санду.

Что касается соглашения между партнёрами по коалиции, то разговоры о нём ведутся давно, причём текст документа уже почти готов.

«Это процесс, который мы давно обсуждаем. Мы работаем над списком приоритетных задач на краткосрочный и среднесрочный период, которые войдут в повестку работы парламента и правительства», – рассказал Игорь Гроссу, глава фракции PAS, входящей в блок ACUM.

По его словам, в документе будут чётко обозначены задачи внешней и внутренней политики, чтобы исключить всевозможные недоразумения.

«Это будет соглашение, обязательства по которому возьмут на себя три партии. Над документом сейчас работают. Я бы хотел, чтобы в ближайшее время мы добрались до процедуры подписания», – отметил Гросу.

Впрочем, директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, бывший замминистра иностранных дел и европейской интеграции Валерий Осталеп очень скептически относится к планам коалиции подписать соглашение.

«Если сегодняшние политики собираются опять заводить песню, которую мы уже лет десять слышим о том, кто, за что и как виноват, подписывать разные документы, перекидывать друг на друга ответственность, играть в руководство страной, то, конечно, такой хоккей нам не нужен», – считает политик.

По его мнению, вместо разговоров депутаты «должны сесть и договориться между собой о приоритетах, которые интересуют всех». И это должны быть конкретные вещи – например, рабочие места: где, сколько, откуда.

«Необходимо уже перестать идти на поводу у заокеанских советников, это, порядком, всем надоело. Какое, к примеру, отношение имеет американский посол к внутренней политике? Он не имеет права по своей должности ни комментировать, ни давать советы и вообще не имеет права в это всё вмешиваться», – уверен Осталеп.

И не в Бухарест и в Брюссель должны ездить политики, а в сёла, к простым людям.

«Они должны развивать государство и молдавскую экономику – это не опять в который раз брать взаймы, идти на поводу у МВФ, играть в геополитику. Для этого надо чаще бывать в молдавских селах. Тогда программа действий будет ясна всем, и тогда будет меньше геополитики, а больше конкретики», – сделал вывод экс-замминистра.

Как долго удастся продержаться такому непростому союзу, покажет лишь время…