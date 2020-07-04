Молдавская политика срывается в хаос

Проевропейцы продолжают бойкотировать работу парламента

В пятницу в молдавском парламенте вновь не состоялось заседание по причине отсутствия кворума – в парламент пришло 49 депутатов фракций ПСРМ и ДПМ. Остальные парламентские фракции решили продолжить бойкот заседаний.

«Вижу, что сценарий повторяется. Мы не можем начать заседание. Предлагаю встретиться на следующей неделе, провести заседание постоянного бюро, чтобы обсудить ситуацию»,

– констатировала спикер парламента Зинаида Гречаный.

Представители же проевропейской оппозиции заявили, что будут продолжать бойкотировать заседания – им не понравилось предложение правительства принять законы путём принятия ответственности перед парламентом, то есть – без обсуждения. По мнению оппозиционных политиков, за этими законами кроются «серые схемы правительства» и «всё там не чисто».

Какие же законопроекты предлагает правительство?

«Эти проекты непосредственно ориентированы на около 1 млн. граждан Республики Молдова (социальные пособия для 660 тыс. пенсионеров, повышение зарплаты для 47 тыс. работников медицинской системы, помощь десяткам тысяч фермеров, тысячам малых предпринимателей, сотням полицейских и военных семей, десяткам семей врачей, погибших от коронавируса). Я очень надеюсь, что избирательная стратегия Майи Санду будет адаптирована под реальные потребности этих людей, и её представители в парламенте больше не будут блокировать эти проекты»,

– понадеялся Ион Кику накануне заседания.

Но «проевропейцы» непримиримы. И им всё равно, что назревают досрочные парламентские выборы, а, значит, необходимо хоть как-то продемонстрировать свою заботу о простых людях. Больше всего они переживают о том, что «если законы пройдут, то они будут работать исключительно в интересах избирательной кампании Игоря Додона, который предстанет благодетелем народа», как пояснил действия оппозиции вице-спикер, председатель фракции «Платформа DA» Александр Слусарь.

Выступая накануне на телеканале N4, премьер-министр Ион Кику не исключил вероятности уйти в отставку, если оппозиция будет продолжать блокировать заседания парламента.

«Если всё продолжится в том же духе, я не думаю, что смогу остаться. Я посмотрю, что будет происходить в пятницу, в последующие дни, если правительство не сможет взять на себя ответственность, я не исключаю отставки»,

– признал Кику.

Однако вице-председатель парламента депутат-социалист Влад Батрынча надеется найти выход из создавшегося положения и преодолеть политический кризис.

«Мы проведём консультации с оппозицией, постараемся найти выход из этой ситуации. Главное – действовать в интересах людей, решать проблемы граждан, их интересы должны быть превыше всего», – заявил Батрынча на брифинге в пятницу.

По мнению депутата, у оппозиции нет никаких аргументов, чтобы не соглашаться с принятием этих законов – все законы касаются социальной помощи.

«Я понимаю, что оппозиция, в целом согласна с этими предложениями, но они хотели бы, чтобы эти предложения внесли они. В этом случае даже не социалисты пришли с инициативой, законопроекты предложены правительством, которое отвечает за бюджет и распределение средств. И мы призываем оппозицию сотрудничать, поддержать эти решения, а не подыгрывать Канду и Шору, которые добиваются дестабилизации ситуации»,

– призвал Батрынча.

Президент Молдовы Игорь Додон видит единственный выход из политического кризиса – это досрочные парламентские выборы.

«То, что сейчас происходит в парламенте, – издевательство над демократией и мнением граждан. Я сделаю всё возможное, чтобы запустить в ближайшее время процедуры, необходимые для досрочных парламентских выборов. Это принципиально – парламент нужно очистить. В идеале парламентские выборы состоятся одновременно с президентскими. Если это невозможно, то первым указом, который подпишет новый президент, избранный народом, должен стать указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов»,

– уверен президент.

И всё это на фоне не только продолжающейся, но и усиливающейся эпидемии коронавируса, кризиса системы здравоохранения и падения экономики страны.