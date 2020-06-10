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Молдавская партия «Шор» решила разыграть российскую карту

10 июня 2020, 12:00  •  131 • Украина
Как политические проходимцы используют настроения общества
Выход из карантина молдавский парламент, возобновивший свою работу, отметил брифингом депутата Илана Шора, лидера партии «Шор». Но поскольку Илан Шор находится в розыске, то его выступление транслировали по видеосвязи в зале для пресс-коференций.
Напомним, в 2017 году лидера партии «Шор» приговорили к 7,5 годам тюремного заключения за мошенничество по делу о краже миллиарда из банковской системы Молдавии, а в 2019 году на него завели ещё одно уголовное дело.
Выступление же Илана Шора было связано с тем, что депутаты парламентской фракции партии «Шор» подали на рассмотрение во вторник проект закона об отмене запрета на ретрансляцию телевизионных программ Российской Федерации.
«Мы считаем запрет на трансляцию российских программ неконституционным и неоправданным. Граждане нашей страны не маленькие дети, которых надо учить, что им можно смотреть, а что нельзя. Человек вправе сам для себя выбрать. Законопроект, предусматривающий отмену этого запрета, был разработан на основе многочисленных обращений граждан Молдовы»,
– заявил в видеообращении Илан Шор.
При этом беглый политик удивился тому факту, что президент Молдовы до сих пор не отменил действие этого закона, даже не сделал попытки его отменить.
А депутат партии «Шор» Игорь Химич напомнил, что закон об ограничениях трансляции программ из России вызвал критику международного сообщества, поскольку противоречит международным нормам. Кроме того, этот закон противоречит ещё и Конституции Молдавии, отметил депутат.
«Решением для обеспечения корректного информирования граждан должны быть не запреты определённых телеканалов или программ, а стимулирование медиаграмотности, позволяющей противостоять фейковым новостям»,
– уверен Химич.
Ещё один депутат фракции партии «Шор» Денис Уланов заявил, что он, как член Постоянного бюро парламента, «требует включить проект в повестку ближайшего заседания, чтобы он был принят в двух чтениях уже до конца текущей недели». Он выразил надежду на то, что «в парламенте найдётся достаточно рационально мыслящих людей, которые смогут проголосовать за этот законопроект, и доказать тем самым всем международным партнёрам, что свобода слова в Молдавии – не пустой звук».
Напомним, закон, запрещающий ретрансляцию передач на военные и политические темы, а также аналитических программ из некоторых стран, в том числе и из России, был принят в 2018 году. Критика западных партнёров и возмущение большей части населения Молдавии не помогли – закон оставили в силе.
Против этого закона выступали депутаты ПСРМ, а президент Игорь Додон дважды отказывался его подписывать, после чего Конституционный суд временно передал его полномочия спикеру парламента Андриану Канду (ныне – лидер фракции Pro Moldova), который и подписал закон.
Соб. корр. ФСК
На фото. Брифинг депутатов партии «Шор» 9 июня 2020 г., источник – Пресс-служба партии «Шор»

Фонд Стратегической Культуры

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