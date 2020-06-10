Молдавская партия «Шор» решила разыграть российскую карту

Как политические проходимцы используют настроения общества

Выход из карантина молдавский парламент, возобновивший свою работу, отметил брифингом депутата Илана Шора, лидера партии «Шор». Но поскольку Илан Шор находится в розыске, то его выступление транслировали по видеосвязи в зале для пресс-коференций.

Напомним, в 2017 году лидера партии «Шор» приговорили к 7,5 годам тюремного заключения за мошенничество по делу о краже миллиарда из банковской системы Молдавии, а в 2019 году на него завели ещё одно уголовное дело.

Выступление же Илана Шора было связано с тем, что депутаты парламентской фракции партии «Шор» подали на рассмотрение во вторник проект закона об отмене запрета на ретрансляцию телевизионных программ Российской Федерации.

«Мы считаем запрет на трансляцию российских программ неконституционным и неоправданным. Граждане нашей страны не маленькие дети, которых надо учить, что им можно смотреть, а что нельзя. Человек вправе сам для себя выбрать. Законопроект, предусматривающий отмену этого запрета, был разработан на основе многочисленных обращений граждан Молдовы»,

– заявил в видеообращении Илан Шор.

При этом беглый политик удивился тому факту, что президент Молдовы до сих пор не отменил действие этого закона, даже не сделал попытки его отменить.

А депутат партии «Шор» Игорь Химич напомнил, что закон об ограничениях трансляции программ из России вызвал критику международного сообщества, поскольку противоречит международным нормам. Кроме того, этот закон противоречит ещё и Конституции Молдавии, отметил депутат.

«Решением для обеспечения корректного информирования граждан должны быть не запреты определённых телеканалов или программ, а стимулирование медиаграмотности, позволяющей противостоять фейковым новостям»,

– уверен Химич.

Ещё один депутат фракции партии «Шор» Денис Уланов заявил, что он, как член Постоянного бюро парламента, «требует включить проект в повестку ближайшего заседания, чтобы он был принят в двух чтениях уже до конца текущей недели». Он выразил надежду на то, что «в парламенте найдётся достаточно рационально мыслящих людей, которые смогут проголосовать за этот законопроект, и доказать тем самым всем международным партнёрам, что свобода слова в Молдавии – не пустой звук».

Напомним, закон, запрещающий ретрансляцию передач на военные и политические темы, а также аналитических программ из некоторых стран, в том числе и из России, был принят в 2018 году. Критика западных партнёров и возмущение большей части населения Молдавии не помогли – закон оставили в силе.

Против этого закона выступали депутаты ПСРМ, а президент Игорь Додон дважды отказывался его подписывать, после чего Конституционный суд временно передал его полномочия спикеру парламента Андриану Канду (ныне – лидер фракции Pro Moldova), который и подписал закон.