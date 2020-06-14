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Молдавская оппозиция уже делит пост премьер-министра

14 июня 2020, 13:00  •  81 • Украина
Министерские портфели пообещали всем проевропейским партиям
Молдавская оппозиция не сдаётся и строит планы по формированию нового правительства – ведь силы в парламенте стали почти равными 50 оппозиционеров против 51-го депутата парламентской коалиции. Хотя в рядах самой оппозиции нет единства – в партии PAS (партия Майи Санду) благоразумно считают, что менять правительство в условиях пандемии и экономического кризиса может выйти себе дороже. Однако идея сформировать новое правительство из одних только «проевропейских» депутатов слишком заманчива не только для молдавской оппозиции, но и для Бухареста, Брюсселя и Вашингтона.
Может быть, поэтому бывший союзник Майи Санду – Андрей Нэстасе (лидер DA) – решил действовать самостоятельно.
«Мы очень близки к формированию нового правительства. Даже несмотря на трудности и немыслимое давление, оказанное чтобы задержать у власти преступного президента и правительство, которое работает не по принципу ответственности перед общественными интересами, а по принципу партийной лояльности и дальнейшего нарушения конституционных положений»,
– заявил вице-председатель Партии «Платформа достоинство и правда» (DA) Игорь Мунтяну.
По его словам, вотум недоверия давно готов и ждёт своего часа. К сожалению, отметил депутат, сегодня нет никакой уверенности, что этот вотум недоверия поддержат все оппозиционные силы в парламенте. Сам же Мунтяну не сомневается в необходимости смены правительства. Аргументируя это тем, что правительство ничего не делает для борьбы с коронавирусом.
«Мы считаем, что это правительство Кику не в состоянии исправить ситуацию в ближайшие месяцы. Если оно останется у руля, тогда не только санитарно-эпидемиологическая ситуация ухудшится, но мы окажемся в ситуации, когда всё население будет заражено этой инфекцией COVID. У нас больше не будет врачей в ближайшие месяцы, они не смогут дежурить и лечить население. Нынешнее правительство является главным виновником драматической ситуации, в которой оказалась Республика Молдова»,
– пугает вице-председатель Платформы DA.
Но у партии «Платформа DA» есть условие – именно эта политическая сила будет отвечать за формирование нового правительства, за это они обещают взять всю ответственность на себя. При этом Мунтяну пообещал, что министерские портфели раздадут всем проевропейским партиям. На пост премьер-министра, по его словам, уже сегодня есть три претендента – лидер «Платформы DA» Андрей Нэстасе, сам Игорь Мунтяну и второй вице-председатель фракции DA Александр Слусарь.
Напомним, у фракции партии «Платформа DA» в парламенте Молдовы 12 депутатских мандатов – из 101-го.
Однако молдавский политолог Александр Кориненко напоминает всей фракции DA, которая уже делит портфели, что последнее слово остаётся за президентом.
«Кандидата на должность премьер-министра после консультации с фракциями, по Конституции предлагает президент. Я не думаю, что у него есть какие-то резоны назначать Нэстасе на эту должность. Вполне возможно, что коалиция будет разрушена. Но новое правительство правых не установится. А зачем им это надо? В период, когда в стране такой кризис, я не думаю, что кто-то решится возглавить правительство»,
– пояснил Кориненко в эфире передачи «Главный вопрос» с Юлией Федоровой на НТВ.
По мнению политолога, за всеми разговорами о смене правительства, за подготовкой вотума недоверия стоят Андриан Канду (представляющий Влада Плахотнюка) и Илан Шор, которым просто необходим хаос в стране, чтобы прекратить уголовные дела и разрушение той системы, которую они выстраивали.
Понимает ли это Андрей Нэстасе в своём желании стать премьер-министром?
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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