Молдавская оппозиция угрожает майданом

Других надежд на победу на президентских выборах у оппозиции нет

Экс-премьер-министр Молдовы, а ныне – председатель партии «Действие и солидарность» Майя Санду не исключает вероятность организации майдана перед выборами президента, намеченными на конец этого года. Она же и призовёт народ выйти на улицы, тем более что эта тема уже обсуждалась на встречах с гражданами Молдавии во время поездок экс-премьера по регионам.

Поводы же для недовольства у граждан есть – рост цен и низкие зарплаты.

«В этой стране самые высокие цены и самые низкие зарплаты, что вызывает возмущение у народа. О проведении протестов мы не только думали, но и говорили с людьми, когда ездили по регионам. Зная настроение народа, мы не исключаем вероятность того, что люди выйдут на улицы и будут протестовать против этого правительства»,

– заявила Майя Санду в эфире передачи «О нас» на телеканале Jurnal TV.

Несмотря на то, что политический блок ACUM в настоящее время не подаёт признаков жизни, Санду не исключает, что может быть выдвинут единый кандидат от блока. При этом, по её мнению, кандидат этот должен пользоваться большой популярностью и должен иметь хорошие шансы на то, чтобы победить нынешнего президента Игоря Додона на осенних выборах.

«Я не претендую на то, что являюсь единственно возможным кандидатом. Если есть человек с наиболее высокими шансами победить Додона, то мы готовы это обсуждать, но пока мы слышим лишь теоретические рассуждения»,

– заявила лидер ПДС, явно уверенная в том, что другой кандидатуры, кроме неё не существует. И действительно, у второго лидера блока ACUM – Андрея Нэстасе – шансов на победу просто нет, его политическая карьера завершилась провалом на выборах на пост мэра Кишинёва.

Однако эксперты сомневаются в возможности организации молдавского майдана перед осенними выборами президента.

По мнению политолога Сергея Манастырлы, вряд ли людей на улицы выведет недовольство высокими ценами и низкими зарплатами – низкие зарплаты молдаван возникли не вчера, Молдавия давно уже числится одной из самых бедных стран Европы. А среди молдавских политиков нет таких, которые бы вызывали народный гнев и смогли бы объединить народ для протестов.

«Цены не сильно выросли с тех пор, как Майя Санду была премьер-министром, и что-то тогда она никого на уличные протесты не звала. Возможно, она делает такие заявления, исходя из неких договорённостей со своими коллегами по правому флангу и своими кураторами в рамках подготовки к избирательной кампании на пост президента»,

– прокомментировал Манастырлы ситуацию в эфире радио Sputnik Молдова .

Политолог считает, что вывести народ на улицы и организовать массовые протесты возможно будет только при «соответствующем финансировании», но даже при таком условии сделать это будет непросто – «население сейчас не очень мобилизовано, к тому же не так много осталось у нас активных молодых людей, чтобы протестующими можно было заполнить хотя бы одну площадь», – констатировал Манастырлы.