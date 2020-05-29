Молдавская оппозиция требует прекратить карантин в парламенте

В парламенте уже четыре случая COVID-19

Молдавский парламент ушёл на двухнедельный карантин – неделю назад стало известно о том, что у двух депутатов (из ДПМ и ПСРМ) положительные тесты на коронавирус. В связи с чем спикер парламента подписала приказ о самоизоляции всех парламентариев, которые должны были пройти тесты на коронавирус. В результате – ещё два подтверждённых случая заражения среди сотрудников аппарата парламента, среди которых и советник вице-спикера парламента Влад Батрынча.

Тем не менее, лидер партии Платформа «Достоинство и правда» (DA) Андрей Нэстасе выступил с требованием возобновить пленарные заседания парламента, о чём он и заявил на брифинге в среду, 27 мая.

По словам политика, карантин в парламенте был объявлен «при сомнительных обстоятельствах». Цель этого карантина – «не допустить создания парламентской комиссии для расследования дела президента Игоря Додона, подозреваемого в коррупции и незаконном обогащении».

На следующий день настойчивые требования возобновить заседания парламента продолжились – партию DA поддержала Партия действия и солидарности (PAS) Майи Санду.

Вице-спикер парламента, депутат от PAS Михай Попшой созвал в четверг, 28 мая, пресс-конференцию для того, чтобы ещё раз обвинить правительство в «незаконном карантине». На этот раз оказалось, что депутатов отправили на самоизоляцию для того, чтобы «лишить Молдову европейской помощи».

Попшой уверяет, что Брюссель может предоставить Молдавии финансовую помощь на невероятно выгодных для Кишинёва условиях, но «социалисты делают всё возможное для отсрочки выполнения условий Евросоюза», для этого и карантин объявили.

«Первый транш макрофинансовой помощи в размере 30 млн евро поступил правительству Майи Санду, а второй транш – ещё 30 млн евро – должен был поступить зимой, однако парламентское большинство намеренно проигнорировало выполнение условий. Если мы в ближайшие дни не поторопимся, то третий транш в 40 млн евро не сможем получить вовсе, так как сроки предоставления этой помощи истекают в июле»,

– заявил депутат.

Дело в том, что для получения европейских денег необходимо принять ещё несколько законов.

Деньги же Молдавии нужны срочно – отказавшись от российского кредита, страна получила за первые четыре месяца 2020 года бюджетный дефицит больше, чем за весь прошлый год и совершенно не понятно, чем закрывать бюджетные дыры.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику призвал оппозицию успокоиться и прекратить дестабилизировать политическую обстановку в стране.

Он заявил, что не собирается подавать в отставку, поскольку у оппозиции нет никого, кто способен «руководить страной в условиях кризиса». И попросил оппозицию не компрометировать себя окончательно и не терять лицо перед президентскими выборами, до которых осталось менее полугода.