Молдавская оппозиция сводит счёты с правительством

Оппозиция в парламенте Молдовы пошла в наступление на правительство Иона Кику

После того, как парламентская коалиция в Молдове потеряла своё большинство, оппозиция решила действовать быстро и начала наступление на правительство Иона Кику. И выбрала для этого тему беспроигрышную – эпидемию коронавируса.

Так, в четверг, 18 июня, парламентская группа Pro Moldova выступила с инициативой об отставке министра здравоохранения Виорики Думбрэвяну, обвинив её в плохом управлении всем молдавским здравоохранением в условиях пандемии коронавируса. Зачитывала обвинение депутат Руксанда Главан, которая ранее занимала должность главы Министерства здравоохранения и продвигала «концепцию оптимизации ведомства за счёт сокращения количества больниц в районах». В том, что здравоохранение Молдавии оказалось не способным справиться с эпидемией, огромная «заслуга» Главан, которая нынче обвиняет правительство Иона Кику. Вот такой замкнутый круг получается.

«Хотелось бы напомнить, что это Руксанда Главан исключила из регламента об оплате труда для медицинских кадров такие фундаментальные вещи как «врач первой категории», «врач высшей категории». За это люди получали надбавки. Это мотивирует к развитию, но это не было учтено, учитывался только стаж. В результате таких новшеств врачи лишились доплат к заработной плате»,

– заявил депутат ПСРМ Владимир Односталко на брифинге в четверг, комментируя вотум недоверия министру здравоохранения. Ну, а потеряв доплаты к маленьким зарплатам, врачи массово стали уезжать за границу. За то время, пока Главан была министром здравоохранения, медицинские услуги подорожали на 200 – 400%.

«А сегодня она обвиняет. Не получится. Люди всё знают и видят. Уверен, что благодаря поддержке, которая есть от медицинского сообщества, от граждан, мы преодолеем этот сложнейший этап. Медицинская система Молдовы в марте и сейчас – две разные вещи. Произошли значительный рост, существенное укрепление и улучшение качества менеджмента»,

– подвёл итог депутат.

И ещё с одним «больным» вопросом поспешили разобраться оппозиционные депутаты – это вопрос участия молдавских военных в Параде Победы в Москве. Поводом стал всё тот же коронавирус – очень удобным оказался.

Фракция партии «Действие и солидарность» потребовала срочно вызвать в парламент министра обороны Александра Пынзаря и потребовать у него ответ на вопрос «как он мог в условиях пандемии отправить своих подчинённых в другую страну»?

Напомним, в Москву отправились 75 военнослужащих Вооружённых сил Молдавии.

И второй вопрос – на параде в Москве будут присутствовать лидеры непризнанных Республик Абхазия и Южная Осетия, по мнению оппозиции, «молдавские военные не могут перед ними маршировать». К тому же, неизвестно, как воспримет такое событие соседняя Украина, вдруг в Киеве обидятся, а ведь всех «стратегических партнёров» Молдовы туда не пригласили. Список претензий получился внушительным. Парламент проголосовал (благо, теперь голосов хватает) за то, чтобы глава Минобороны немедленно явился и отчитался по всем вопросам.

Но министр обороны не явился…

Александр Пынзарь сообщил, что находится на севере страны в командировке и прерывать её не намерен, на что депутаты уже пообещали «всё выяснить и разобраться».

«Если господин министр уехал утром, до этого голосования, это одно. Но если мы вдруг узнаем, что он уехал после того, как мы проголосовали за его вызов сюда, то это будет очень серьёзная ситуация. Это будет означать полное неуважение к парламенту, и нам нужно будет подумать, как поступить. Мы должны проверить и проанализировать, когда он уехал на север»,

– со всей серьёзностью пообещал депутат фракции ПДС Серджиу Литвиненко.

А по поводу участия молдавских военных в Параде Победы ответил президент Молдовы Игорь Додон.

«Участие Молдавии в праздничных мероприятиях означает не только проявление солидарности со странами, с которыми объединяет нас общая история, но и прямую связь между поколениями, сохранение памяти о героизме наших предков»,

– пояснил президент.