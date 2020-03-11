Молдавская оппозиция социалистам объединяется и усиливается с каждым днём

Группа «Канду-Санду-Шор» уже действует согласованно

10 марта в молдавском парламенте состоялось пленарное заседание, на котором были приняты изменения в номинальный состав парламентских комиссий и международных делегаций. Однако не все остались довольны произошедшими изменениями. Дело в том, что из состава делегации Молдовы в Парламентской ассамблеи Совета Европы были исключены депутаты, вышедшие из состава Демократической партии (ДПМ) и организовавшие собственную парламентскую фракцию Pro Moldova. Бывших демократов также исключили из совместной комиссии по европейской интеграции парламента Молдовы и парламента Румынии, а также из списка членов парламентской ассамблеи Молдовы и Польши.

Возмущение экс-демократов грозило перерасти в парламентскую драку, тем не менее, присутствующие на пленарном заседании проголосовали и постановления были приняты.

«В конце минувшего года были приняты поправки в решение парламента №71. По составу большинства делегаций, к сожалению, решили, что в них будут представлены депутаты, исходя из предложений, которые выдвигают парламентские фракции. В некоторых делегациях, в том числе молдавско-польской, было представлено гораздо больше депутатов, чем возможно по квоте»,

– объяснил журналистам причину назревавшего скандала депутат-социалист Василий Боля.

А бывший демократ Андриан Канду пригрозил обратиться в международный суд по вопросу нарушения его прав.

«Вы нарушаете закон. Это заседание фиксирует стенограмма, которая будет отправлена всем нашим международным партнёрам, чтобы они понимали, как здесь соблюдаются права оппозиции. А затем этот вопрос станет предметом судебного разбирательства»,

– заявил Андриан Канду, который в прежнем правительстве был председателем парламента. О чём ему и напомнил нынешний лидер фракции ДПМ Дмитрий Дьяков.

«Подобные изменения всегда происходят в парламенте без учёта мнения самих депутатов, о чём лучше всех знает именно господин Канду, который является живым свидетелем подобных перестановок в прошлые годы. Тогда подобные исключения депутатов из списков делегаций и комиссий почему-то не вызывали у господина Канду протестов»,

– напомнил Дьяков.

В парламентских спорах во время пленарного заседания представители оппозиционной коалиции (пока ещё неформальной), которую уже условно называют «Канду-Санду-Шор», выступали единым блоком, голосуя против всех предложений и решений парламента. А депутаты новой фракции Pro Moldova уже заявили, что будут поддерживать все инициативы блока ACUM.

В результате заседания Андриана Канду отправили заниматься экологией – в составе парламентской комиссии по окружающей среде и региональному развитию.

Что касается усиления оппозиционного альянса в парламенте, то, по мнению политолога Сергея Ткача, этот союз может ещё больше усилиться, если из Демократической партии выйдет ещё часть депутатов и присоединится к фракции Pro Moldova. Всего лишь десяти сбежавших демократов хватит для того, чтобы переговоры о создании коалиции между ПСРМ и ДПМ потеряли смысл, считает политолог.