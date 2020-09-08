Молдавская оппозиция пытается перенять опыт белорусской

«Предстоящая избирательная кампания будет одной из самых грязных»

За первые два дня работы ЦИК Молдавии о своём желании баллотироваться на пост президента объявили девять человек, и это только начало. Единственная политическая сила, отказавшаяся принимать участие в президентских выборах – Партия коммунистов Молдовы, призвала других последовать её примеру и объявить бойкот выборам. Однако все остальные партии не готовы упустить шанс попытать счастья в борьбе за пост главы государства.

Экс-премьер Молдовы, лидер партии PAS и будущий кандидат в президенты Майя Санду начала новую неделю с очередной порции обвинений в адрес действующего президента Игоря Додона.

Санду в который раз обвиняет Додона, который ещё официально даже не выдвинут в кандидаты на пост президента, в том, что «он пытается сфальсифицировать предстоящие президентские выборы».

«Додон не выполнил ни одного из своих предвыборных обещаний, которые он сделал четыре года назад – в 2016 году. Поэтому сегодня никто не верит, что он способен сделать что-то хорошее для страны. И в этой ситуации, единственный вариант, который рассматривает Додон, чтобы остаться в должности – это фальсификация выборов»,

– уверенно заявила Майя Санду журналистам на брифинге в понедельник, 7 сентября.

По её словам, в партию PAS каждый день «поступают сигналы» от бдительных граждан Молдовы о том, что «действующий президент намерен сфальсифицировать результаты выборов».

Откуда «бдительные граждане» это узнали, экс-премьер не объяснила. Главное – «поступил сигнал».

«Додон использует те же практики, что и в 2016 г. Путём подлога документов и подписей стремится открыть больше избирательных участков на востоке. Как и в прошлый раз, он намерен организовать массовый подвоз избирателей из Приднестровского региона, на что планирует потратить около 2 млн. евро. Социалисты пытаются подкупить избирателей и на правом берегу, речь идёт о «предвыборных подарках» – килограмме гречки и литре подсолнечного масла. Мы знаем, что Додон пытается использовать опыт Плахотнюка в части фальсификации выборов, потому что он победить не сможет»,

– перечислила Санду всё, что планирует сделать Игорь Додон.

Она пообещала бороться с фальсификацией выборов и «защищать каждый голос».

По её мнению, сегодня в стране хаос по вине президента и правительства, которые «должны уйти сами, признав, что их время ушло».

Молдавский политолог Сергей Чебан уверен, что предстоящая избирательная кампания будет «одной из самых грязных».

«Об этом можно судить хотя бы по тому, что ещё за два месяца до выборов медийное пространство активно насыщалось «компроматами» и элементами чёрного пиара. К финишу гонки молдавскому избирателю, по всей видимости, придётся выбирать не лучшего кандидата на должность лидера страны а «наименьшее зло»,

– считает Чебан.

Политолог отметил, что единственным конкурентом Игорю Додону на предстоящих выборах может стать Майя Санду, рассчитывающая на поддержку всей проевропейской оппозиции. Кроме того, она, видимо, решила перенять белорусский опыт и заявить, что действующий президент – уже проигравший. Правда, здесь ей предстоит решить более сложную задачу, чем была у белорусской оппозиции. В Молдове, в отличие от Беларуси, регулярно проходили социологические исследования, результаты которых демонстрировали, чтоу Игоря Додона самый высокий рейтинг в стране. Впрочем, в наше время, когда всё решают информационные технологии, а не истина, и свидетельства реальной поддержки президента РМ в обществе можно объявить фальшивыми. Но сделать это будет непросто, поскольку улица не принадлежит исключительно молдавским проевропейцам, социалисты способны организовать точно такие же, если не большие массовые протесты. В общем, перенести белорусский опыт борьбы с Лукашенко на молдавскую почву у Санду может и не выйти. Но она, судя по всему, попробует это сделать. А заграница поможет, особенно Румыния, крайне заинтересованная в поглощении Молдовы.