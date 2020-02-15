Молдавская оппозиция пытается объединиться против Додона

Пишут «пакт о ненападении» друг на друга

Молдавская оппозиция (начиная от правоцентристских и заканчивая праворадикальными партиями) собирает свои силы для того, чтобы не дать победить на президентских выборах, назначенных на осень, действующему главе государства Игорю Додону. Соглашение, которое составляет оппозиция, уже получило название «пакт о ненападении».

Этот документ сегодня готовы подписать две партии блока ACUM (который, как оказалось, развалился не окончательно), Партия национального единства (ПНЕ), Либерально-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ) и недавно созданный блок UNIREA.

«Главная цель этого документа – приложить максимальные усилия для того, чтобы на президентских выборах отстранить Додона от власти. Документ предусматривает воздержание от необоснованной критики правоцентристских партий в адрес друг друга, критики, которая зачастую возникает между правыми партиями»,

– пояснил журналистам депутат от партии PAS (входит в блок ACUM) Серджиу Литвиненко.

Объявил о переговорах между оппозиционными партиями и лидер ЛДПМ Тудор Делиу. По его словам, он уже встретился с представителями блока UNIREA и договорился о сотрудничестве.

«ЛДПМ остаётся открытой для укрепления проевропейских и проунионистских сил, чтобы попытаться достичь тех целей, которые мы поставили вместе ещё в 2009 году, я имею в виду европейский вектор»,

– заявил политик в эфире телеканала TVR Moldova.

Председатель Союза спасения Бессарабии (входит в блок UNIREA) Валериу Мунтяну уверен, что небольшие партии должны присоединиться к блоку UNIREA, «чтобы кристаллизовать в коллективный менталитет более сильную унионистскую перспективу». И с этой перспективой и идти на президентские выборы.

Президент Молдавии Игорь Додон относится к объединению правых сил достаточно скептически.

«Был первый Альянс за евроинтеграцию, второй, третий, четвёртый. Сегодня правые опять объединяются в какую-то коалицию. Пусть создают, но закончится всё, как всегда. Подписывают договор о ненападении и торопятся, кто первый выступит на телевидении, чтобы напасть на другого. Бог в помощь с подписанием пактов. Но хочу обратиться к гражданам. Вы видите, чем они занимаются? Они не думают, как повысить зарплаты и пенсии, как найти деньги на ремонт дорог, как помочь вам. А создают пакты против Додона. Майя и Андрей, рановато вы начали предвыборную кампанию, торопливость до добра не доводит»,

– отметил Додон в пятницу в очередном выпуске «Президент отвечает».

По мнению политолога Александра Ангели, больше всего может проиграть от нахождения в такой компании экс-премьер Майя Санду, которая претендует на пост президента.

«Тем самым она ставит себя как бы на один уровень не только с Нэстасе, которого она давно переросла, но и с маргиналами вроде Октавиана Цыку (ПНЕ) и коррупционерами вроде Дорина Киртоакэ (блок UNIREA). В целом даже количественно окрас этого «пакта» будет откровенно коричневым. Как минимум три из пяти сил – радикальные русофобы и румыноунионисты. И раз Санду с ними, то тому же Додону будет куда легче убедить левоцентристский и центристский электорат проголосовать именно за него»,

– считает политолог.