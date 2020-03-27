Молдавская оппозиция против жёстких карантинных мер

По мнению оппозиции, карантинные меры нарушают права и свободы

Конституционный суд Молдавии отклонил запрос оппозиционной группы депутатов Pro Moldova, которые требовали остановить действие поправок к Закону о режимах чрезвычайного, осадного и военного положения, посчитав, что эти поправки нарушают права и свободы молдаван.

«Изучив запрос о приостановлении действия поправок, КС обратил внимание на то, что аргументация заявителей свелась к простому утверждению о том, что изменения могут повлечь за собой серьёзное нарушение фундаментальных прав и свобод человека. Однако в заявлении не были представлены аргументы в пользу того, что изменения могут оказаться угрозой. Даже если риск несёт абстрактный характер, требование о приостановлении действия поправок должно быть мотивированно. А само упоминание угрозы не является достаточным и убедительным аргументом»,

– говорится в решении Конституционного суда.

В результате КС отклонил заявление, посчитав его недостаточно обоснованным.

Однако оппозиция в молдавском парламенте не намерена сдаваться – первый шок прошёл и теперь депутаты фракции партии «Платформа "Достоинство и правда"» (ППДП) во главе с лидером партии Андреем Нэстасе требуют возобновить работу парламента, которая была приостановлена после введения в стране карантина.

«Самоизоляция парламента необоснованна в условиях, при которых граждане Республики Молдавия постоянно обращаются к депутатам, которых избрали, и призывают к решению проблем, возникших в результате объявления чрезвычайного положения»,

– говорится в заявлении ППДП.

Также депутаты ППДП требуют провести созыв заседания постоянного бюро и пленарного заседания, на котором должен будет выступить премьер-министр Ион Кику и отчитаться о действиях правительства по борьбе с эпидемией и по защите молдавской экономики.

Не осталась в стороне от критики правительства и экс-премьер Майя Санду, которой не понравились ограничения для СМИ на освещение эпидемии коронавируса. По её мнению, правительство нарушило права граждан на получение объективной информации.

Напомним, что 25 марта Совет по телевидению и радиовещанию постановил: «В период чрезвычайного положения ведущим и редакторам необходимо в одностороннем порядке отказаться от озвучивания и необоснованного продвижения как собственного мнения, так и свободного формирования произвольных мнений в освещении вопросов, касающихся пандемии COVID-19».

Экс-премьер уже заявила, что решение это необоснованное и плохое с точки зрения свободы слова.

Председатель Совета Драгош Викол пояснил, что это решение принималось не для того, чтобы ограничивать журналистов в их деятельности, а для того, чтобы прекратить спекуляцию на теме эпидемии и не распространять панические настроения.

Однако Майю Санду эти доводы не убедили, и 26 марта экс-премьер призвала общественность «оказывать давление на власть».

«Мы находимся в ситуации, когда власти непрозрачны. Они говорят нам, что врачи готовы, имеют оборудование и не подвержены риску. Мы убеждены, что власти лгут нам. Одно дело передавать послание властей и совсем другое запрещать обсуждать то, как власти предпринимают действия по борьбе с пандемией. Гражданское общество и мы все должны оказывать давление на правительство, когда оно лжет нам. Ситуация сложная, но решение не в том, чтобы лгать нам»,

– заявила Майя Санду.

Раскритиковали решение Совета по телевидению и радиовещанию и президент страны Игорь Додон, и премьер-министр Ион Кику.

«Мы живём во времена, когда СМИ иногда делают деньги только на негативе, лжи и пропаганде антагонизма. Если иначе, то никакого рейтинга. Как и некоторые партии. Но, поверьте, лучше так, чем иначе. Полностью поддерживаю прессу!»

– отметил премьер-министр.

Президент же порекомендовал пересмотреть это решение и внести в него изменения. А журналистов призвал не сеять панику и публиковать только проверенную информацию.