Молдавская оппозиция против голосования молдаван в России

«Все разговоры о препятствиях свидетельствуют: оппозиция смирилась с мыслью о проигрыше»

16 сентября истёк срок предварительной регистрации граждан Молдовы, проживающих на территории Приднестровья, а также за рубежом, для участия в президентских выборах, назначенных на 1 ноября. К этому дню подали заявки более 52 тысяч граждан Молдовы. Больше всего желающих проголосовать находятся на территории Италии и Российской Федерации.

В ЦИК сообщили, что готовят решение об открытии 200 избирательных участков за рубежом и тут же получили обвинения от проевропейской оппозиции.

В роли обвинителя выступила, по традиции, лидер партии PAS и экс-премьер Молдовы Майя Санду, обвинив Центральную избирательную комиссию в том, что она «работает» на действующего президента страны Игоря Додона и пообещала обратиться в прокуратуру.

Обвиняет Санду ЦИК в том, что избиратели, которые регистрируются на территории Российской Федерации, являются «фиктивными», следовательно, настоящих избирателей в России немного и нет необходимости открывать больше избирательных участков, чем это было на прошлых выборах.

«Мы пойдём в прокуратуру с той информацией, которая у нас имеется, и потребуем от ЦИК не принимать решения об увеличении количества избирательных участков на территории Российской Федерации»,

– заявила Майя Санду.

Лидера PAS поддерживает эксперт Watchdog Community Валериу Паша, который уверен – не может быть так много молдаван, желающих принять участие в выборах, на территории России.

«Готовится мошенничество с предварительной регистрацией, чтобы открыть как можно больше избирательных участков на территории Российской Федерации. Этот процесс вызывает беспокойство, поскольку из-за пандемии COVID-19 Молдова не может делегировать наблюдателей в Россию»,

– уверяет Паша.

Также он утверждает, что во время он-лайн регистрации избирателей возможно мошенничество, причём у него даже есть примеры такого мошенничества, вот только произошли эти случаи на территории Бельгии и Германии, но избирательные участки нельзя открывать в России. А увеличить количество избирательных участков для граждан Молдовы, конечно, возможно, отметил представитель Watchdog Community, но только в Северной Италии, Лондоне и Париже.

Такие постоянные обвинения со стороны молдавской оппозиции свидетельствуют о том, что они понимают – президентские выборы оппозиции не выиграть.

«Все разговоры о препятствии в президентской кампании говорят о том, что оппозиция смирилась с мыслью – эта кампания уже проиграна Майей Санду. В избирательных бюро именно представители оппозиционных партий могут исказить голосование граждан»,

– прокомментировал очередные обвинения Майи Санду и её соратников депутат ПСРМ Василий Боля в эфире телеканала Jurnal TV.

Об этом же, по его мнению, говорят и постоянные обещания Санду организовать массовые протесты в том случае, если вдруг она не победит на выборах 1 ноября. Проигрыш оппозиции на этих выборах может быть связан только с нарушениями и фальсификациями, уверена она.