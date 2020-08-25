Молдавская оппозиция против Дня освобождения

«Румыния совершенно случайно оказалась на стороне Гитлера»

В понедельник в Кишинёве продолжали отмечать освобождение Молдовы от немецко-фашистской оккупации. Руководство страны, депутаты, члены правительства и послы возложили цветы к Вечному огню на мемориале «Вечность».

«Наш священный долг – каждый год вместе возвращаться к одной из самых славных страниц нашей истории и выражать бесконечную благодарность освободителям, ветеранам и солдатам, павшим в кровопролитной военной операции»,

– заявил президент страны Игорь Додон.

Посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов напомнил о важности передачи подрастающему поколению настоящей правды о тех событиях.

«Мы должны помнить и нашими конкретными действиями каждый день напоминать о тех событиях. Если мы это забудем, у нас не будет будущего, а я уверен, что мы будем всегда достойными памяти, будем настоящими потомками победителей»,

– поддержал его глава государства.

А молдавская оппозиция не упустила случая в очередной раз заявить о себе.

Глава партии «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе отказался отмечать День освобождения Молдавии, так же, как и экс-премьер, глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду, которая отметилась с заявлением в воскресенье, как всегда опередив своего бывшего союзника.

По её мнению, праздновать День освобождения Молдавии недопустимо, это день траура, когда необходимо вспоминать «жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов».

«В прошлом году правительство, которое я имела честь возглавлять, провозгласило день 23 августа днём памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов, объявив его днём национального траура»,

– напомнила Санду.

Вот только с её уходом из правительства и день памяти жертв не задержался в народной памяти.

«На протяжении десятилетий советской власти жителей Молдавии заставляли принять сторону палачей, забывая о жертвах советского тоталитарного режима, что привело к разобщению нации. Фашистские и коммунистические режимы, нацизм и сталинизм с презрением относились к национальным языкам, религии и культуры всех народов. Жертвами этих преступных идеологий стали сотни тысяч румын, евреев, русских, украинцев, гагаузов, болгар и многих других народов на этой земле»,

– вещала Санду, чётко придерживаясь точки зрения, принятой в Румынии.

В Бухаресте же в этот день отмечали очередную годовщину подписания пакта Молотова – Риббентропа, объявив этот документ не иначе как «советским заговором против Румынии».

По мнению премьер-министра Румынии Людовика Орбана, тот факт, что Бухарест оказался на стороне Гитлера, является просто стечением обстоятельств. Зато день расторжения союзного договора с Германий, который произошёл 23 августа 1944 года, означает «начало террора и репрессий».

Лидер партии «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе опоздал с заявлениями по поводу Дня освобождения и отметился только в понедельник, также призвав не праздновать, а скорбеть «по жертвам политических режимов».

«Мы обязаны жертвам тирании, но также и нашим детям, всегда помнить о дегуманизации, вызванной в прошлом веке диктатурой, под сапогами которой пострадала эта земля. Мы обязаны им всегда сражаться – и будем! – за свободу и против рабства, за справедливость и против произвола, за достоинство и против человеческого порабощения»,

– заявил Нэстасе.

По мнению советника президента Молдавии по обороне и безопасности, экс-министра обороны Виктора Гайчука, сегодня Европе приходится вновь вспомнить, кто её освободил и от этого ей очень некомфортно.

«В результате блестящей Ясско-Кишинёвской операции Молдавия была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Этот факт нельзя не признать. И кто бы как бы ни интерпретировал эти события, 24 августа на здании примэрии развевался советский красный флаг в честь освобождения Молдовы»,

– отметил Гайчук.

Но сегодня некоторые политики Молдавии не могут этого признать и принять.