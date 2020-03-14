Молдавская оппозиция против борьбы с эпидемией

«Оппозиции выгодна дестабилизация в стране»

Люди проявляют себя в критических ситуациях. Это правило работает и в отношении политиков.

В молдавском парламенте рассматривалось принятие поправок к законодательству, предусматривающих ужесточение наказания для лиц, распространяющих коронавирус и не соблюдающих предписаний медиков. Однако против этого выступила оппозиционная, пока ещё неформальная группа с условным названием «Канду-Санду-Шор», объединившая блок ACUM, фракцию партии «Шор» и отколовшуюся группу демократов.

При этом они не просто голосовали против, а всячески затягивали рассмотрение документа, вместо голосования навязывали пустые дискуссии и задавали бесконечное множество ничего не значащих вопросов.

«Пока оппозиция говорит, нажимает кнопку, чтобы задать вопросы, начинает дискуссию, видим, как женщина из Глодян насильно доставлена в больницу»,

– рассказал журналистам депутат ПСРМ Владимир Односталко.

Речь идёт о женщине, которая сбежала из больницы вместе с ребёнком и отправилась в своё родное село. Полиция нашла и доставила и её, и ребёнка в больницу, но при этом в карантин попали ещё десятки людей, с которыми сбежавшая контактировала.

«В такие моменты объединяются все, вне зависимости от национальности. Вирус не смотрит на национальность, пол, вероисповедание. Поэтому сегодняшнее поведение оппозиции вызывает недоумение. Сегодня оппозиция проявила наглядную безответственность»,

– уверен депутат.

В итоге за принятие поправок в законодательство проголосовали лишь депутаты Партии социалистов (ПСРМ) и Демократической партии (ДПМ).

Депутат-социалист Алла Дарованная объяснила журналистам, что закон не направлен на наказание граждан, он призван их защитить.

«У нас много сигналов о том, что соседи, родственники жалуются: приехали люди из Италии и не хотят самоизолироваться. Теперь с сегодняшнего дня их можно наказывать за то, что подвергают опасности жизнь и здоровье граждан. К тому же не следует забывать, что все случаи заражения в Молдове были завезены извне»,

– заявила депутат.

А накануне голосования Майя Санду, выступая на пресс-конференции, сделала достаточно странное заявление, которое раскритиковали не только политики. Экс-премьер обратилась к молдавской диаспоре с призывом уезжать из Италии и возвращаться на родину. Сразу после этого бывший премьер-министр Ион Стурза также выступил с заявлением, призвав политиков воздержаться от непродуманных и провокационных советов. А председатель фракции ПСРМ в парламенте Корнелиу Фуркулицэ предположил, что оппозиция заинтересована в распространении эпидемии в стране.

По мнению политолога Корнелиу Чури, призыв Санду явно противоречит рекомендациям ВОЗ, однако легко объясним.

«Для Майи Санду электорат из-за рубежа, из Европы является очень ценным, потому что он обычно за неё голосует. Поэтому, естественно, она будет говорить ему только приятные вещи и не будет принимать во внимание риски заражения коронавирусом граждан в Молдове. Нынешняя ситуация в Молдове достаточно стабильна, хотя есть и отдельные признаки панических настроений, вызванных страхом перед возможной эпидемией коронавирусной инфекции в стране. Паника усиливается только из-за действий представителей оппозиции, которым выгодна дестабилизация в Молдавии»,

– прокомментировал политолог призыв экс-премьера.

Молдавский политик и журналист Дмитрий Чубашенко считает, что коронавирус для Молдовы в определённом смысле даже полезен.

По его мнению, парламент в Молдове – «сборище неадекватных паяцев, которые занимаются непонятно чем».

«И тут появляется коронавирус, который напоминает, наглядно, здесь и сейчас, что на фоне всей этой ерунды, которой занимаются все эти потешные политики, есть реальные вещи, такие, как болезнь и смерть, и с этим надо что-то делать. Не бегать по телеканалам, пытаясь ещё больше всех оболванить, а делать что-то конкретное уже сейчас, потому что если не сделаешь, завтра на улицах будут лежать реальные, а не из компьютерных игр, трупы. Общая беда напоминает, что мы не бессмысленное скопление разрозненных атомов, а какое ни есть общество. Плохо, что для осознания этого нужны такие сильнодействующие средства, как эпидемия, война, смерть. Но что делать, если по-другому люди не понимают, что нельзя спастись в своей отдельной каюте, когда тонет весь корабль?»

– написал политик на своей странице в социальной сети Facebook.