Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Россия не пошевелила пальцем": В Эстонии не понимают, почему Москва о...
Россия поставила ультиматум Украине: Киев должен объясниться за слова вице-премь...
"Даже не смешно": Политолог показал, как организовали митинг в Хабаров...
Найден способ обойти водную блокаду Крыма
Главная / Украина

Молдавская оппозиция продолжает пугать правительство отставкой

14 июля 2020, 13:00  •  63 • Украина
Санду и Нэстасе объединятся для вынесения вотума недоверия правительству Иона Кику
После принятия поправок в государственный бюджет Молдовы, за принятие которых отказывалась голосовать оппозиция, прошло 72 часа – время, отведённое для того, чтобы выразить Кабинету министров Иона Кику вотум недоверия.
«Эпопея с взятием ответственности правительством за четыре законопроекта, в частности, за внесение поправок в бюджет, закончилась, как мы понимаем. Как мне сообщила спикер парламента, никто вотум недоверия не выдвигал. Поэтому далее проекты должны подписать в парламенте и направить президенту для промульгации. Мы посмотрим, что будет дальше, но я очень надеюсь, что эти проекты вступят в силу и будут реализованы, а интересы политиков не затронут граждан»,
– заявил в понедельник Ион Кику.
В тот же день президент Молдовы Игорь Додон утвердил своей подписью (промульгировал) принятые парламентом законопроекты.
«Это поправки к Закону о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе, Закону о государственном бюджете на 2020 год, Закону о бюджете государственного социального страхования на 2020 год и Закону о фондах обязательного медицинского страхования на 2020 год»,
прокомментировал глава государства подписанные им законопроекты.
Он отметил, что теперь заработная плата медицинских работников будет поэтапно увеличиваться – каждые три месяца на 30%, всего же – на 100%. А пенсионеры получат единовременную помощь от государства в размере 700 леев. Кроме того получат помощь предприниматели и фермеры, пострадавшие от кризиса и от засухи.
Однако оппозиция, не смирившись с поражением, продолжает пугать правительство вотумом недоверия.
«Текст вотума недоверия составлен. До конца дня мы ожидаем последние предложения от партии PAS. Мы рассматриваем вариант объявления вотума недоверия только в том случае, если его подпишут 26 депутатов вместе с PAS. Вечером состоится заседание политбюро DA, на котором, как я полагаю, мы примем решение о том, чтобы завтра подписать вотум»,
– заявил в понедельник вице-председатель DA Александр Слусарь. Он подчеркнул, что Платформа DA настаивает на том, чтобы вотум недоверия был подписан только лишь депутатами блока ACUM.
По мнению же депутата от ПСРМ Гайка Вартаняна, отставка правительства Иона Кику не имеет смысла.
«Выносить вотум недоверия правительству бессмысленно, пока у нас есть парламентское большинство – 50 депутатов и независимый депутат Олейник, который худо-бедно голосует за наши инициативы. Сам же премьер-министр подаст в отставку только для проведения досрочных выборов»,
– отметил Вартанян.
Тем не менее, противостояние в молдавском парламенте продолжается.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



63
Источник
Похожие новости
09 июля 2020, 14:00
Что послужило причиной попадания в больничную палату супруги Владимира Зеленского?
13 июля 2020, 09:00
Интрига Владимира Зеленского с сотрудницей может привести к политическому кризису на Украине
12 июля 2020, 08:00
Вассерман объяснил, как вода из реки Кубань попадет в дома жителей Крыма
11 июля 2020, 22:00
Бредихин описал сценарий, при котором Украина объединится с Донбассом
09 июля 2020, 00:00
Красов объяснил, чем для Киева опасен разрыв меморандума с РФ о борьбе с терроризмом
09 июля 2020, 02:00
Проевропейцев Молдовы просят вспомнить о людях
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 июля 2020, 06:00
О Путине и ручке: Украинцев задело "важнейшее событие" из Кремля
14 июля 2020, 02:00
Под турагентством в Стамбуле копали больше 20 лет: Результат обескуражил учёных
14 июля 2020, 10:11
«Американцы не смеются – не смешно им уже»: стало известно, почему США боятся РФ
14 июля 2020, 04:00
Миллионеры выступили с неожиданным требованием: "Немедленно повысьте налоги!&quo...
14 июля 2020, 08:00
Рожающая гигантская кукла заставила заикаться даже взрослых: "Я сам психолог, и ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 июля 2020, 12:00
"Война будет страшная": Жириновский рекомендовал бежать из Киева
11 июля 2020, 02:00
Случайная находка заставила потерять дар речи семью в США. В дырке их дома оказался "демон"
09 июля 2020, 06:00
«Горящие» штаты Америки: предчувствие гражданской войны
12 июля 2020, 08:00
Вассерман объяснил, как вода из реки Кубань попадет в дома жителей Крыма
12 июля 2020, 20:00
Около сотни омоновцев вошли в администрацию Хабаровска: "Завтра будет очень интересно"
12 июля 2020, 10:00
Найден способ обойти водную блокаду Крыма
08 июля 2020, 21:00
Симоньян обратилась к посольству США: "Закройте уже пасть, правда..."
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.