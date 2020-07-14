Молдавская оппозиция продолжает пугать правительство отставкой

Санду и Нэстасе объединятся для вынесения вотума недоверия правительству Иона Кику

После принятия поправок в государственный бюджет Молдовы, за принятие которых отказывалась голосовать оппозиция, прошло 72 часа – время, отведённое для того, чтобы выразить Кабинету министров Иона Кику вотум недоверия.

«Эпопея с взятием ответственности правительством за четыре законопроекта, в частности, за внесение поправок в бюджет, закончилась, как мы понимаем. Как мне сообщила спикер парламента, никто вотум недоверия не выдвигал. Поэтому далее проекты должны подписать в парламенте и направить президенту для промульгации. Мы посмотрим, что будет дальше, но я очень надеюсь, что эти проекты вступят в силу и будут реализованы, а интересы политиков не затронут граждан»,

– заявил в понедельник Ион Кику.

В тот же день президент Молдовы Игорь Додон утвердил своей подписью (промульгировал) принятые парламентом законопроекты.

«Это поправки к Закону о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе, Закону о государственном бюджете на 2020 год, Закону о бюджете государственного социального страхования на 2020 год и Закону о фондах обязательного медицинского страхования на 2020 год»,

– прокомментировал глава государства подписанные им законопроекты.

Он отметил, что теперь заработная плата медицинских работников будет поэтапно увеличиваться – каждые три месяца на 30%, всего же – на 100%. А пенсионеры получат единовременную помощь от государства в размере 700 леев. Кроме того получат помощь предприниматели и фермеры, пострадавшие от кризиса и от засухи.

Однако оппозиция, не смирившись с поражением, продолжает пугать правительство вотумом недоверия.

«Текст вотума недоверия составлен. До конца дня мы ожидаем последние предложения от партии PAS. Мы рассматриваем вариант объявления вотума недоверия только в том случае, если его подпишут 26 депутатов вместе с PAS. Вечером состоится заседание политбюро DA, на котором, как я полагаю, мы примем решение о том, чтобы завтра подписать вотум»,

– заявил в понедельник вице-председатель DA Александр Слусарь. Он подчеркнул, что Платформа DA настаивает на том, чтобы вотум недоверия был подписан только лишь депутатами блока ACUM.

По мнению же депутата от ПСРМ Гайка Вартаняна, отставка правительства Иона Кику не имеет смысла.

«Выносить вотум недоверия правительству бессмысленно, пока у нас есть парламентское большинство – 50 депутатов и независимый депутат Олейник, который худо-бедно голосует за наши инициативы. Сам же премьер-министр подаст в отставку только для проведения досрочных выборов»,

– отметил Вартанян.

Тем не менее, противостояние в молдавском парламенте продолжается.