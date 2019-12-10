Молдавская оппозиция призывает заключить газовый контракт с Киевом

Молдавская проевропейская оппозиция, которая осталась временно не у дел, нашла способ заставить о себе вспомнить – она стала запугивать население страны перед наступлением морозов, выбрав актуальную и понятную каждому молдаванину тему.

Лидеры политического блока ACUM, уверявшие, что в блоке нет никакого раскола, выступали порознь.

Председатель «Платформы DA» Андрей Нэстасе собрал пресс-конференцию, на которой заявил, что страна находится на грани гуманитарной катастрофы, так как с 1 января прекратятся поставки газа в Молдову, и призвал руководство «Молдовагаз» заключить контракт с Киевом на транзит газа, после чего заниматься поисками альтернативных источников.

«Крайне важно создать кризисную ячейку с привлечением представителей правительства, энергетического сектора, а также местных и международных экспертов для разработки национального антикризисного плана с чёткими решениями. Мы просим государственные органы обеспечить максимальную прозрачность в этой деликатной теме»,

– заявил Нэстасе.

По его словам, правительство, которое отправили в отставку, уже практически решило все вопросы по газу и нашло «несколько альтернативных решений».

«В случае задержки запуска газопровода "Турецкий поток", который должен был питать трансбалканский маршрут в реверсном режиме, планировалось закупить необходимое количество газа из альтернативных источников. Были найдены бюджетные средства, необходимые до запуска "Турецкого потока"»,

– отметил политик.

Нэстасе сомневается в заверениях президента страны Игоря Додона о том, что Молдова получит газ из России в любом случае. Подозрение у лидера «Платформы DA» вызывают переговоры нового премьера Иона Кику с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по получению кредита на закупку газа в Европе.

«Срочность и неясность этих действий, свидетельствующих о явной панике, вызывают вопросы относительно условий этого экстренного займа, цены за газ и других аспектов, связанных с прозрачностью решения. Республика Молдавия является единственной страной в Европе, которая может остаться в разгар зимы без газа и электричества, оставив сотни тысяч людей жертвами морозов и темноты»,

– уверен Нэстасе.

Пока лидер «Платформы DA» пугал молдаван на пресс-конференции, его соратница – лидер партии PAS и экс-премьер-министр Майя Санду выступила с аналогичным заявлением о том, что страна скоро останется без газа. Правда, «выступление» это состоялось всего лишь на её странице в социальной сети Facebook.

«После нашего ухода из правительства переговоры с Румынией и Украиной были заблокированы. Губительная внешняя политика правительства Додона (обидевшая Бухарест и Киев) ставит под угрозу энергетическую безопасность страны»,

– написала Майя Санду. И дала наказ министру экономики «срочно уточнить все детали по этому вопросу в парламенте».

Оппозицию услышали.

Действующий премьер-министр Ион Кику уверен, что все эти громкие заявления сделаны с одной целью – напомнить о себе.

«По моей информации, влиятельная госпожа, помимо отчаянных просьб партнёрам по развитию остановить сотрудничество с Республикой Молдова (пока она не станет премьером/президентом /прокурором и матерью нации), вставляет палки в колёса и по другим вопросам, дабы обесценить усилия правительства по решению энергетических проблем, включая поставки газа. Это в её стиле. Она хочет внимания, но у нас на это нет времени – нужно навести порядок после бардака, оставленного ею в публичной администрации», – написал в ответ глава правительства.

А бывший премьер-министр Молдовы Александр Муравский успокаивает молдаван – всё будет хорошо и стране ничего не угрожает, кроме политиков, конечно.

«У меня такое ощущение, что Майю кондрашка от злости хватит, если этого не произойдёт. Желаю ей искренне здоровья. Всё будет нормально и с теплом, и со светом. Политические декларации это одно, а реальность – это другое. Так что не слушайте вы плачи Ярославны, дорогие друзья. Будет вам зимой и тепло, и свет, и газ», – уверен Муравский.

Успокаивает и глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан. По его словам, все приложения к контракту между «Газпромом» и «Молдовагаз» скоординированы и обсуждаются только «технические аспекты». До конца года контракт будет подписан точно, обещает Чебан.

Тем не менее блок ACUM о себе заявил.