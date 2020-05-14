Молдавская оппозиция планирует свержение правительства

Глава правительства сохраняет спокойствие и не собирается в отставку

В среду, 13 мая, состоялась пресс-конференция экс-премьера Молдовы, лидера оппозиционной партии «Действие и солидарность» (PAS) Майи Санду, которая рассказала о планах партии на ближайшее время.

А в планах партии PAS, как оказалось, отставка правительства Иона Кику, формирование нового правительства, а затем – победа на президентских выборах.

Однако Санду признаёт, что «пока у нас нет достаточно голосов в парламенте, чтобы назначить новое правительство», поэтому приходится ждать, когда наступит удобный момент и «появится больше уверенности». А то, что такой момент появится, политик не сомневается.

«Мы озабочены ситуацией в стране, тем, что это правительство не может правильно управлять санитарным кризисом, мы сталкиваемся с большими проблемами в сфере здравоохранения. Мы увидели, что это правительство не хочет прилагать никаких усилий, чтобы получить ресурсы извне страны. Безответственное поведение правительства приведёт к усилению экономического кризиса, который только начался, и его последствия будут масштабные»,

– обещает Майя Санду.

В партии «Шор» настроены более оптимистично, там уверены, что правительство Иона Кику доживает последние «считаные дни» и скоро в Молдавии будет новое правительство, считает вице-председатель партии Марина Таубер.

Однако сам премьер-министр Ион Кику сохраняет спокойствие и уверенность, несмотря на то что оппозиция чуть ли не каждый день угрожает вотумом недоверия.

Он заявил в среду, что не собирается подавать в отставку, как на это надеются некоторые оппозиционные лидеры.

«Всегда было сложно. Очень сложным оказалось последнее время, потому что есть и пандемический кризис, и экономический кризис, но больше всего на нас давит неопределённость. Поэтому ни у одного другого правительства Молдовы за все годы независимости не было практически ни дня, чтобы выбирать между плохими сценариями и очень плохими сценариями»,

– рассказал Ион Кику в эфире передачи Cutia Neagră на телеканале TV8.

По его словам, ко всем бедам, связанным с пандемией коронавируса и экономическим кризисом, прибавилась и дестабилизация на политическом уровне.

«Политическая дестабилизация радикально и очень существенно повлияет на страну. Все эти политические движения, позиционирование перед президентскими выборами не могут не повлиять на нас, отвлекают нас от работы. С первого дня нашей деятельности нас пытались отправить в отставку, но мы продолжаем работать. Поверьте, в повестке дня ещё очень много важных вопросов»,

– констатировал премьер-министр.

Он уверен – вся эта политическая дестабилизация перед президентскими выборами «является не чем иным, как избирательными стратегиями».