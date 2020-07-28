Молдавская оппозиция отдыхать не собирается

Лидеры оппозиционных партий отметились заявлениями, несмотря на начавшиеся каникулы

Депутаты парламента Молдовы ушли на каникулы, однако политического затишья в стране, похоже, ожидать не следует – лидеры оппозиционных партий уже начали подготовку к президентским выборам, назначенным на 1 ноября, за которыми, вполне вероятно, последуют и выборы парламентские.

Так, уже в понедельник, 27 июля, главы трёх оппозиционных партий выступили с заявлениями.

Лидер недавно созданной партии Pro Moldova Андриан Канду обвинил Демократическую партию Молдовы (ДПМ), а вместе с ней и власти в попытке уничтожить его политическую силу – отменить регистрацию партии.

«Правительство, и особенно ДПМ, прилагают колоссальные усилия, чтобы партия Pro Moldova не существовала, чтобы она была исключена из реестра политических партий, а её регистрацию отменили. С самого начала я знал, что Pro Moldova нарушит спокойствие антинародного правительства, поэтому я был очень осторожен, следуя юридическим процедурам регистрации партии. Однако бывшие коллеги из ДПМ пали настолько низко, что хотят использовать имеющиеся в их распоряжении административные инструменты для отмены регистрации партии Pro Moldova»,

– заявил Андриан Канду во время брифинга в понедельник.

По его словам, партия Pro Moldova уже обратилась к международным организациям и иностранным посольствам, аккредитованным в Кишинёве, с просьбой немедленно расследовать дело о «попытке запугать команду Pro Moldova».

Председатель оппозиционной партии «Платформа «Достоинства и правда» Андрей Нэстасе также созвал в понедельник брифинг, демонстрируя свою заботу о фермерах страны.

«Платформа «Достоинство и правда» просит председателя парламента созвать срочное заседание парламента, чтобы рассмотреть законопроекты по объявлению налоговых каникул для работников сельского хозяйства, выдачи им сертификатов о форс-мажоре, а также выделении из госбюджета минимум 200 миллионов леев в качестве компенсации фермерам, потерявшим урожай»,

– потребовал Нэстасе.

Ситуация в сельском хозяйстве Молдовы действительно катастрофическая – аномально тёплая зима и засуха погубили более половины урожая, в некоторых хозяйствах – до 80%. В понедельник аграрии перекрыли трассу Кишинёв-Каушаны тракторами и комбайнами, требуя у правительства помощи для погашения кредитов и выплаты зарплат работникам.

Государство уже выделило фермерам 100 млн леев, а на прошлой неделе премьер-министр Ион Кику объявил о том, что правительство уже «одобрило дополнительные меры по финансовой поддержке фермеров».

Ну а экс-премьер и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду обратилась в понедельник к молдаванам с просьбой поддержать её накануне президентских выборов материально.

«Мы благодарны тем, более 2000 человек, которые внесли финансовый вклад в развитие партии. Но теперь, в преддверии решающего момента – президентских выборов, мы вновь обращаемся к вам за помощью. В этой кампании Додон будет использовать десятки миллионов леев из сомнительных источников для оплаты людям, чтобы они проголосовали за него»,

–заранее обвинила Санду, хотя действующий президент ещё не объявлял о своём решении баллотироваться на второй срок.

Партия же «Действие и солидарность», по её словам, «будет действовать прозрачно», потому что партия «финансируется хорошими людьми», а все полученные деньги будут потрачены на рекламные материалы, обещает экс-премьер.

Санду напомнила, что до начала избирательной кампании осталось всего два месяца, и за это время партии необходимо собрать 1 миллион леев.