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Молдавская оппозиция отдыхать не собирается

28 июля 2020, 11:05  •  64 • Украина
Лидеры оппозиционных партий отметились заявлениями, несмотря на начавшиеся каникулы
Депутаты парламента Молдовы ушли на каникулы, однако политического затишья в стране, похоже, ожидать не следует – лидеры оппозиционных партий уже начали подготовку к президентским выборам, назначенным на 1 ноября, за которыми, вполне вероятно, последуют и выборы парламентские.
Так, уже в понедельник, 27 июля, главы трёх оппозиционных партий выступили с заявлениями.
Лидер недавно созданной партии Pro Moldova Андриан Канду обвинил Демократическую партию Молдовы (ДПМ), а вместе с ней и власти в попытке уничтожить его политическую силу – отменить регистрацию партии.
«Правительство, и особенно ДПМ, прилагают колоссальные усилия, чтобы партия Pro Moldova не существовала, чтобы она была исключена из реестра политических партий, а её регистрацию отменили. С самого начала я знал, что Pro Moldova нарушит спокойствие антинародного правительства, поэтому я был очень осторожен, следуя юридическим процедурам регистрации партии. Однако бывшие коллеги из ДПМ пали настолько низко, что хотят использовать имеющиеся в их распоряжении административные инструменты для отмены регистрации партии Pro Moldova»,
– заявил Андриан Канду во время брифинга в понедельник.
По его словам, партия Pro Moldova уже обратилась к международным организациям и иностранным посольствам, аккредитованным в Кишинёве, с просьбой немедленно расследовать дело о «попытке запугать команду Pro Moldova».
Председатель оппозиционной партии «Платформа «Достоинства и правда» Андрей Нэстасе также созвал в понедельник брифинг, демонстрируя свою заботу о фермерах страны.
«Платформа «Достоинство и правда» просит председателя парламента созвать срочное заседание парламента, чтобы рассмотреть законопроекты по объявлению налоговых каникул для работников сельского хозяйства, выдачи им сертификатов о форс-мажоре, а также выделении из госбюджета минимум 200 миллионов леев в качестве компенсации фермерам, потерявшим урожай»,
– потребовал Нэстасе.
Ситуация в сельском хозяйстве Молдовы действительно катастрофическая – аномально тёплая зима и засуха погубили более половины урожая, в некоторых хозяйствах – до 80%. В понедельник аграрии перекрыли трассу Кишинёв-Каушаны тракторами и комбайнами, требуя у правительства помощи для погашения кредитов и выплаты зарплат работникам.
Государство уже выделило фермерам 100 млн леев, а на прошлой неделе премьер-министр Ион Кику объявил о том, что правительство уже «одобрило дополнительные меры по финансовой поддержке фермеров».
Ну а экс-премьер и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду обратилась в понедельник к молдаванам с просьбой поддержать её накануне президентских выборов материально.
«Мы благодарны тем, более 2000 человек, которые внесли финансовый вклад в развитие партии. Но теперь, в преддверии решающего момента – президентских выборов, мы вновь обращаемся к вам за помощью. В этой кампании Додон будет использовать десятки миллионов леев из сомнительных источников для оплаты людям, чтобы они проголосовали за него»,
–заранее обвинила Санду, хотя действующий президент ещё не объявлял о своём решении баллотироваться на второй срок.
Партия же «Действие и солидарность», по её словам, «будет действовать прозрачно», потому что партия «финансируется хорошими людьми», а все полученные деньги будут потрачены на рекламные материалы, обещает экс-премьер.
Санду напомнила, что до начала избирательной кампании осталось всего два месяца, и за это время партии необходимо собрать 1 миллион леев.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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