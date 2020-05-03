Молдавская оппозиция обещает сменить правительство

По мнению оппозиции, правительство страны должно быть проевропейским

В оппозиционных партиях Молдовы «Платформа Достоинство и правда» (ППДП) и «Действие и солидарность» (ПДС) не скрывают, что у них одна цель – добиться отставки правительства Иона Кику. Сегодня им мешает только режим чрезвычайного положения, действующий в стране.

«Как только закончится пандемия, если появится возможность, мы объявим вотум недоверия и сделаем всё возможное, чтобы отправить в отставку это правительство»,

– так прямо и заявил д епутат от ППДП Александр Слусарь в эфире телеканала РТР Молдова 1 мая .

В оппозиции почему-то уверены в том, что их поддержат депутаты парламентской фракции Демократической партии, которые в настоящее время составляют вместе с социалистами парламентскую коалицию большинства.

По словам Слусаря, в Демократической партии (ДПМ) достаточно много тех, кому не нравится идея союза демократов с социалистами, по их мнению, такой союз вредит евроинтеграции Молдавии.

По мнению депутата, для отставки правительства есть много поводов, среди которых неэффективная борьба с эпидемией коронавируса, неумение договориться о внешней помощи с международными партнёрами (хотя именно оппозиция выступает против российского кредита), увеличение количества безработных, экономический кризис в стране. Причин много. Вот только все они легко применимы к любой другой стране мира.

«В кабинет министров должны входить другие люди», – не сомневается Слусарь, подразумевая, конечно, «правильных евроинтеграторов».

«Нам нужны голоса 51 – 52 депутатов, которые бы проголосовали за полностью проевропейское правительство. У нас есть опыт блока ACUM, пусть не всегда успешный. ППДП будет очень требовательной партией, будет иметь очень ответственный подход и много вопросов»,

– говорит тот же Слусарь, но уже в эфире другого телеканала – Cotidianul и тоже 1 мая.

Александру Слусарю ответил депутат-социалист Влад Батрынча, напомнив, что у оппозиции нет команды, обладающей большим опытом, это команда людей, которые ничем и никогда не управляли, об этом свидетельствуют и заседания парламента, во время которых оппозиционные депутаты могут только вносить раскол и провоцировать скандалы, но не заниматься созиданием.

Президент Молдовы Игорь Додон также отметил большое желание оппозиции развалить существующую парламентскую коалицию, в связи с чем на многих депутатов усилилось давление не только внутри страны, но и со стороны зарубежных «партнёров». Особенно это касается депутатов Демократической партии.

По мнению главы государства, в сегодняшних тяжёлых экономических условиях нельзя допустить досрочных парламентских выборов. Хотя к такой мысли, судя по всему, всё больше склоняется лидер ПДС Майя Санду, упорно приглашая ДПМ к союзу.

«В таком случае досрочных парламентских выборов не избежать. При этом оппозиции придётся взять на себя всю ответственность, а они этого очень не хотят. Поэтому есть надежда на то, что политическая ситуация и дальше сохранит стабильность»,

– отметил Игорь Додон в эфире очередного выпуска передачи «Президент отвечает».