Молдавская оппозиция не может отказаться от демаршей

Оппозиционеры ищут ошибки власти вместо того, чтобы помочь

Молдавская оппозиция не перестаёт критиковать действия власти в условиях чрезвычайной ситуации, считая, что для борьбы с эпидемией делается недостаточно, а то, что делается, – неправильно и непрофессионально. Тем самым только подогревая распространение панических настроений, которые в последние дни всё чаще наблюдаются в молдавском сегменте социальных сетей.

Так, лидер партии «Платформа DA», входившая ранее в блок ACUM, Андрей Нэстасе призвал власти пересмотреть государственный бюджет и урезать на треть расходы на государственные органы, запросить финансовую помощь у западных партнёров, увеличить зарплаты медикам и т. д. И это притом, что финансовую помощь Кишинёв уже попросил у всех, у кого только можно было, а зарплаты медработникам уже увеличены на 100%.

Ещё один оппозиционер – лидер отколовшейся от Демпартии группировки PRO Moldova Андриан Канду – критикует власти за то, что за границей остались «тысячи брошенных на произвол судьбы молдаван».

«Часть из них работала за границей, кто-то гостил у родственников, кто-то был в отпуске, другие – в командировке. А теперь они не могут вернуться домой. Стыдоба! За непрофессионализм в подходе к проблеме нужно наказывать»,

– не сомневается политик и предлагает забрать всех молдаван из всех аэропортов и отвезти на правительственные виллы для прохождения карантина.

Министр иностранных дел Олег Цуля прокомментировал требование Канду, заявив, что в МИДЕИ знают о проблеме.

«За последние две недели поступило огромное количество запросов о репатриации. Они из Италии, Франции, Испании, России, Германии, Нидерландов и Великобритании. Эвакуация граждан Молдовы продолжается. В настоящее время готовятся ещё шесть чартерных рейсов – из Москвы, Лондона, Вероны и Праги. Мы считаем крайне важным, чтобы в списки пассажиров первым делом включали тех, кому строго необходимо вернуться в страну – в приоритете дети, студенты и больные»,

– пояснил Олег Цуля.

По мнению политолога Корнелиу Чуря, оппозиция больше всего недовольна введением режима чрезвычайного положения, называя это диктатурой и обвиняя правительство в том, что 60 дней режима ЧП – это слишком много, к тому же правительство не предоставляет подробную информацию обо всех своих действиях.

«Борьба с вирусом – это война. Когда возникает диктатура на короткий промежуток времени, диктатор не обязан говорить, что он будет делать. Суть этой войны в том, что ты не знаешь, как можно поступить на следующий день, приходится принимать решения очень часто импровизированно»,

– попытался объяснить Чуря в эфире передачи «Главный вопрос» с Юлией Фёдоровой на канале НТВ.

По его мнению, учитывая сложную ситуацию не только в стране, но и во всём мире, оппозиция могла бы быть более сдержанной.

«60 дней ЧП: они считают, это долго, власть хочет установить авторитарный режим. Хотят перевести вопрос ЧП в парламентские дискуссии. Но это не предполагает дебатов, тем более разных партий. Это диктатура, когда решение принимается под давлением событий. Оппозиция, с одной стороны, понимает, что нужно успокоиться и поддержать. Так как, если ситуация выйдет из-под контроля, худо будет всем. Но, с другой стороны, она не может отказаться от демаршей»,

– делает вывод политолог.

А политолог Сергей Манастырлы считает, что вся проблема в том, что молдавская оппозиция «привыкла использовать в своей повестке исключительно политические события, а вот события чрезвычайного характера, как сейчас, они ещё не научились использовать». Поэтому и импровизируют на ходу, не забывая, что на осень текущего года в Молдавии назначены президентские выборы.