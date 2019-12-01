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Молдавская оппозиция накинулась на министра обороны за похвалу бойцов Донбасса

01 декабря 2019, 16:54  •  63 • В мире
Оппозиционная часть парламента Молдавии возмутилась после высказываний министра обороны страны, сравнившего молдавскую армию с малочисленными, но полными боевого духа донбасскими ополченцами.
В своём выступлении он привёл их как пример того, насколько дух и вера могут быть эффективны в борьбе даже против многократно превосходящих сил противника.
После этого выступления Виктор Гайчук попал под перекрёстный огонь критиков, а часть парламентариев даже высказалась за отставку министра. Официальное предложение об этом уже поступило в постоянное бюро парламента, теперь в течение 14 дней будет определено, состоятся ли слушания по этому поводу или инициатива будет отклонена. Если дойдёт до слушаний и инициативу поддержит хотя бы 51 депутат, Виктор Гайчук может лишиться своего поста.
Речь министра, вызвавшая столь бурное негодование политиков, содержала в том числе такое высказывание:
"Дух и вера более эффективны в бою. Если солдат верит в своего командира и любит Родину, он может победить, будучи даже не очень оснащённым".

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