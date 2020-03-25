Молдавская оппозиция: «Карантин нарушает свободу личности»

Депутаты группы Pro Moldova пожаловались в Конституционный суд
Молдавская оппозиция, про которую все стали забывать в последнее время, когда на передний план вышла проблема борьбы с распространением эпидемии, решила напомнить о себе.
Депутаты от парламентской группы Pro Moldova написали обращение в Конституционный суд с просьбой определить законность тех поправок, которые парламент внёс в закон «О чрезвычайном положении». По мнению оппозиционных депутатов, эти поправки противоречат молдавской Конституции, поскольку принимались они в «срочном порядке, не соблюдая транспарентность в принятии решений, а также процедуры парламента».
«Практически все центральные власти получили неограниченные полномочия, которые чётко не предусмотрены законом. Отметим, что раньше список полномочий был очевидным и полным»,
– говорится в заявлении.
По мнению парламентской фракции Pro Moldova, принятые поправки нарушают статью 23 Конституции Молдовы, в которой предусматривается «право каждого человека на знание своих прав и обязанностей» и статью 54 – «ограничение осуществления прав или свобод».
Оппозиционные депутаты согласны, что необходимо было принять некие ограничительные меры, но «когда речь идёт о мерах, предусматривающих ограничение прав и свобод граждан, эти меры должны быть чёткими и ясными, точно прописанными в законе и аргументированными».
Они не сомневаются, что введение режима чрезвычайного положения будет использовано для «необоснованного ограничения прав и свобод граждан». И приводят в пример соседнюю Румынию, в которой также борются с распространением эпидемии, но при этом там чётко указаны, «какие именно права граждан будут ограничены и какими ведомствами». Поэтому депутаты от Pro Moldova требуют рассмотреть их заявление в срочном порядке, ведь «права и свободы граждан Молдовы нарушаются каждый день».
Между тем, правительство продолжает и дальше «ограничивать права и свободы граждан Молдовы», не обращая внимания на заявления оппозиции.
«Начиная с 25 марта 2020 года, людям старше 63 лет запрещается находиться вне места жительства и в общественных местах без острой необходимости, за исключением: поездок по служебным делам, когда деятельность не может быть осуществлена удалённо; передвижения для покупки продуктов; поездок, связанных с получением медицинской помощи, которая не может быть отложена; поездок по другим причинам, которые нельзя откладывать»,
– заявил 24 марта премьер-министр Молдовы Ион Кику.
А на улицы столицы Молдавии во вторник вышла военная техника.
По словам президента Молдовы Игоря Додона, он подписал соответствующий указ, который даёт право военным принимать участие в борьбе с эпидемией.
«Военные должны будут помочь МВД в реализации уже принятых мер по предотвращению распространения вируса. Речь, в том числе, идёт о патрулировании общественных мест для гарантированного соблюдения социальной дистанции (имея в виду также самоизоляцию пожилых людей или детей), что жизненно необходимо для предотвращения распространения пандемии и сокращения заболеваемости среди социально уязвимых категорий граждан»,
– заявил Додон, посетив во вторник Министерство обороны. Кроме того, военные должны поддержать пожилых людей, помочь, чтобы тем не пришлось выходить из дома.
Соб. корр. ФСК
На фото. Депутаты парламентской группы Pro Moldova, источник – NewsMaker.md
На фото. Депутаты парламентской группы Pro Moldova, источник – NewsMaker.md