Молдавская оппозиция: «Карантин нарушает свободу личности»

Депутаты группы Pro Moldova пожаловались в Конституционный суд

Молдавская оппозиция, про которую все стали забывать в последнее время, когда на передний план вышла проблема борьбы с распространением эпидемии, решила напомнить о себе.

Депутаты от парламентской группы Pro Moldova написали обращение в Конституционный суд с просьбой определить законность тех поправок, которые парламент внёс в закон «О чрезвычайном положении». По мнению оппозиционных депутатов, эти поправки противоречат молдавской Конституции, поскольку принимались они в «срочном порядке, не соблюдая транспарентность в принятии решений, а также процедуры парламента».

«Практически все центральные власти получили неограниченные полномочия, которые чётко не предусмотрены законом. Отметим, что раньше список полномочий был очевидным и полным»,

– говорится в заявлении.

По мнению парламентской фракции Pro Moldova, принятые поправки нарушают статью 23 Конституции Молдовы, в которой предусматривается «право каждого человека на знание своих прав и обязанностей» и статью 54 – «ограничение осуществления прав или свобод».

Оппозиционные депутаты согласны, что необходимо было принять некие ограничительные меры, но «когда речь идёт о мерах, предусматривающих ограничение прав и свобод граждан, эти меры должны быть чёткими и ясными, точно прописанными в законе и аргументированными».

Они не сомневаются, что введение режима чрезвычайного положения будет использовано для «необоснованного ограничения прав и свобод граждан». И приводят в пример соседнюю Румынию, в которой также борются с распространением эпидемии, но при этом там чётко указаны, «какие именно права граждан будут ограничены и какими ведомствами». Поэтому депутаты от Pro Moldova требуют рассмотреть их заявление в срочном порядке, ведь «права и свободы граждан Молдовы нарушаются каждый день».

Между тем, правительство продолжает и дальше «ограничивать права и свободы граждан Молдовы», не обращая внимания на заявления оппозиции.

«Начиная с 25 марта 2020 года, людям старше 63 лет запрещается находиться вне места жительства и в общественных местах без острой необходимости, за исключением: поездок по служебным делам, когда деятельность не может быть осуществлена удалённо; передвижения для покупки продуктов; поездок, связанных с получением медицинской помощи, которая не может быть отложена; поездок по другим причинам, которые нельзя откладывать»,

– заявил 24 марта премьер-министр Молдовы Ион Кику.

А на улицы столицы Молдавии во вторник вышла военная техника.

По словам президента Молдовы Игоря Додона, он подписал соответствующий указ, который даёт право военным принимать участие в борьбе с эпидемией.

«Военные должны будут помочь МВД в реализации уже принятых мер по предотвращению распространения вируса. Речь, в том числе, идёт о патрулировании общественных мест для гарантированного соблюдения социальной дистанции (имея в виду также самоизоляцию пожилых людей или детей), что жизненно необходимо для предотвращения распространения пандемии и сокращения заболеваемости среди социально уязвимых категорий граждан»,

– заявил Додон, посетив во вторник Министерство обороны. Кроме того, военные должны поддержать пожилых людей, помочь, чтобы тем не пришлось выходить из дома.