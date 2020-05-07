Молдавская оппозиция готова усилить экономический кризис в стране

Молдаване не видят проблем в получении кредита от России

В ожидании решения судьбы российского кредита для Молдовы, компания iData в среду представила результаты социологического исследования, целью которого было узнать, как молдаване относятся к кредитам Евросоюза, МВФ и России.

Как оказалось, простые граждане Молдовы во многом мудрее своих политиков. Более половины всех респондентов спокойно относятся к тому, что Россия выделила кредит для Молдовы: 47% опрошенных – относятся положительно, почти 22% – нейтрально, 16,5% затруднились ответить или были не в курсе и только у 14,5% российские деньги вызывают негативные эмоции.

Приблизительно такое же отношение и к деньгам МВФ и Евросоюза: положительно и нейтрально воспринимают 44,9% и 47,4% соответственно, негативно – 9,8% и 15,5%, отметил на пресс-конференции исполнительный директор компании iData, доктор экономически наук Михай Бологан.

На вопрос, какие отношения между Молдовой и Россией, 21% опрошенных ответили «очень хорошие», 43% – просто хорошие и только 9% считают эти отношения плохими. Столько же респондентов считают, что у Молдовы плохие отношения и с Евросоюзом, и с Румынией (10%).

Отношения Молдавии с Европой и Румынией считают очень хорошими 19% опрошенных, а хорошими — 45% и 41% соответственно.

Согласно данным опроса, больше всего доверия у молдаван вызывает президент Игорь Додон – 24,2%, на втором месте экс-премьер Майя Санду – 11,4%. Все остальные политики не набрали и по 3% «доверия» среди респондентов.

Опрос проводился с 26 апреля по 4 мая, в нём приняли участие 931 человек из 325 населённых пунктов, погрешность составляет 3,5%.

Между тем премьер-министр Молдавии Ион Кику уже рассказал о том, какие программы придётся свернуть, если страна не получит российский кредит.

«В случае если Конституционный суд аннулирует кредитное Соглашение с Российской Федерацией, правительство будет вынуждено вновь вносить поправки в закон о госбюджете на этот года. Мы вынуждены будем отказаться от финансирования ряда проектов по развитию инфраструктуры и ремонту дорог, а также свернуть некоторые программы по поддержке бизнеса в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса»,

– заявил Кику в среду на заседании кабинета министров.

При этом премьер подчеркнул, что оппозиционные политики намеренно спекулируют на некоторых пунктах Соглашения о кредите, надеясь, что «смогут помешать правительству профинансировать приоритетные расходы».

«Но граждане Молдовы должны знать, что в случае отмены этого документа, мы эти деньги не сможем найти в другом месте, а ответственность будет лежать на тех, кто занимается политическими играми в ущерб интересам страны и народа»,

– напомнил Ион Кику.

Оппозиция же уже не пытается скрыть, что для них главной целью является разрушить парламентскую коалицию.

«Эта коалиция должна прекратить своё существование. Это в интересах Молдовы»,

– уверен депутат парламента от партии «Действие и солидарность» Владимир Боля.

А другой депутат этой же партии – Михай Попшой – заявил о готовности к альянсу «хоть с самим дьяволом, лишь бы избавиться от Додона».

Ну а для того, чтобы достичь поставленной цели, необходимо просто усилить экономический кризис в стране.

«Парламентский тандем Санду-Канду намеренно чинит препятствия получению российского кредита, который крайне необходим для преодоления экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса»,

– считает советник президента Молдовы Виталий Драганча.