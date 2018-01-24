Молдавская эрзац-демократия: Додон отстранён, «президент на час» назначен

Как и планировалось, правящее большинство через Конституционный суд получило в Молдове президентскую власть, временно отстранив от неё Игоря Додона.

Нынче в Республике Молдова так заведено: если президент не соглашается плясать под дудку парламента и правительства, а имеет собственное мнение (например, по поводу кандидатов на должности министров) и прилагаемые к этому мнению аргументы, то президента попросту… снимают с должности. На время. Пока «калиф на час», исполняющий президентские обязанности, не выполнит то, что отказывается выполнять глава государства, получивший поддержку на выборах.

Похоже, в Молдове изобрели новый вид управления страной – такую себе эрзац-демократию. Народ в ней не участвует. Совсем. Баланса противовесов нет. Напротив, гиря в виде парламентского большинства – это тот вес, который игнорирует противовес – президента. Додон против кандидатур министров? Ничего страшного, назначим своего президента, который за них. Абсурд? Но этот абсурд очень успешно реализуется в Молдове уже не в первый раз. Так протянули на должность министра обороны, и он тут же заявил, что не станет подчиняться приказам Верховного главнокомандующего и гаранта суверенитета, то есть президента Додона. Теперь точно таким же образом в Молдове собираются раздавать министерские портфели – вместо Додона подписывать указы о назначениях будет спикер парламента Андриан Канду. Об этом он уже сообщил: «Конституционный суд как гарант конституции разрешил институциональную блокаду, которую устроил президент Игорь Додон своим решением игнорировать положения основного закона. В качестве временно исполняющего обязанности президента я подпишу указы о назначении новых министров и проведу церемонию их приведения к присяге».

Игорь Додон считает, что Конституционный суд Молдовы «вынужден продолжать принимать противоречивые решения – на пределе законности и за пределами здравого смысла». «Конституционный суд стал заложником собственных необдуманных решений, а также созданных им же прецедентов. Ни для кого не секрет, что члены КС согласились «играть» так, как им будет диктовать правящий режим демократов», – заявил отстранённый от должности президент. Что касается новых министров, по мнению Додона, они «входят в правительство через чёрный ход, не обладая необходимой легитимностью и доверием».

«Своим сегодняшним решением КС окончательно перешел в серую зону демократии и правового государства. Суд лишний раз подтвердил свой имидж послушного политического инструмента, а не конституционного органа. Это позорное и вызывающее сожаление падение для государства, претендующего на роль демократического.

Что касается моей позиции, то я принял решение не уступать. Это лучше, чем потом годами объяснять, почему был назначен на должность тот или иной состав скомпрометировавших себя министров.

Положительная сторона всей создавшейся ситуации состоит в том, что власть вновь скомпрометировала себя в глазах граждан. А это серьезно снизит ее позиции в текущем году, когда в стране ожидаются очередные выборы», – считает президент Молдовы.

Ожидание парламентских выборов, на которые и Додон, и молдавские социалисты (ПСРМ) возлагают огромные надежды под влиянием собственных рейтингов, – это, конечно, хорошо. Такое ожидание можно было бы назвать приятным, да вот только обладатели власти в Молдове, несмотря на отсутствие у них лично и у их политических сил весомых процентов поддержки избирателей, обкатывают эрзац-демократию. Захотели – законно избранного президента от власти отстранили и назначили врио, и ведь никаких «революций гидности» Кишинёву не потребовалось. Есть президент – нет президента. Конституционный суд считает, что отказ главы государства назначать на пост министра обороны кандидатуру, одобренную правительством, необходимо трактовать как неспособность президента временно исполнять свои обязанности. Представляете, какое здесь поле для творчества?! Не случайно в этот раз Андриан Канду не уточнил, сколько времени он намерен занимать должность президента – час, день, неделю? Механизм «временного отстранения» позволяет что угодно в стране наворотить. В смысле, что угодно правящему большинству, представляющему интересы молдавского олигарха Влада Плахотнюка. Хитро придумано: «временный президент» – это ещё не импичмент, но уже и не полнота власти. Додону молдавская эрзац-демократия оставляет лишь декоративные функции. А народу, который избрал президента, – вообще не остаётся ничего, кроме как наблюдать за тем, как Влад Плахотнюк вместе с правящей коалицией вытирают ноги о выборы 2016 года.

Эдак и Конституцию Молдовы «под Плахотнюка» подстригут – он всё рвётся закрепить на законодательном уровне евроинтеграцию.

Ясно уже, что судьи КС в упор не видят во «временном отстранении» нарушения конституционных прав молдавских граждан. Как и принципа, что Молдова – «демократическое правовое государство, в котором … справедливость и политический плюрализм являются высшими ценностями и гарантируются». Видимо, судьи весьма своеобразно понимают содержание молдавской конституции, если считают, что результаты президентских выборов можно временно игнорировать и вместо законно избранного главы государства назначать другое лицо на минуточку, на часок или… на сколько?

Додон пока не зовёт на улицы своих избирателей – терпеливо ждёт парламентских выборов, которые должны состояться осенью 2018 года. Он уже заявлял ранее, что обратится за поддержкой к народу только в случае войны в Приднестровье или импичмента. Однако пока что Плахотнюку и его власти удаётся обходить тему импичмента с помощью «временного отстранения» президента Молдовы от должности, а с помощью Украины строить вдоль границы с ПМР кордон – совместные молдавско-украинские КПП.

До выборов власть Плахотнюка ещё много чего успеет придумать. Тем более уже ходят слухи, что в 2018 году они могут не состояться – полномочия парламента истекают 30 ноября, но молдавская конституция разрешает проводить очередные не позже, чем через три месяца. То есть у правящего большинства есть шанс дотянуть до весны 2019 года. Помимо этого, срок полномочий парламента может быть продлён и в случае войны – и здесь ПМР в качестве спасительной для Плахотнюка «соломинки» как нельзя кстати.

Механизм «временного отстранения» президента Молдовы от должности – очень тревожный звонок. И звенит уже во второй раз. Значит, будет и третий, и пятый, и любой по счёту – Плахотнюк власть в стране так просто не отдаст, он пойдёт до самого конца.