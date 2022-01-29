Молдавская армия постепенно переходит под контроль НАТО

Национальная безопасность Молдавии под угрозой

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) обвиняет правительство в нарушении статуса нейтралитета страны путём расширения сотрудничества с НАТО и выражает обеспокоенность по этому поводу. В начале текущего года правительство Молдавии утвердило новый План действий индивидуального партнёрства Молдова – НАТО на 2022-2023 годы, напоминают социалисты. В этом Плане среди прочего есть требование проведения политических консультаций на разных уровнях между Кишинёвом и странами, входящими в альянс, по вопросам внешней политики и национальной безопасности.

«Этим документом молдавское правительство приняло расширение контроля НАТО над вооружёнными силами Молдовы и передачу информации об обороне Североатлантическому альянсу. Это абсолютно неприемлемо для нейтрального государства. Мы против обсуждения вопросов внутренней политики нашего государства с этой военной организацией, частью которой Молдова не является»,

– говорится в заявлении ПСРМ.

Кроме того, социалисты выражают обеспокоенность недавним визитом главы МИДЕИ Нику Попеску в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где он провёл несколько встреч с высшим руководством Североатлантического альянса. Беспокоит тот факт, что все встречи прошли за закрытыми дверями.

Ещё один факт, на который обращают внимание социалисты – на 11 февраля уже назначено проведение совместного заседания правительств Молдавии и Румынии, что обеспечивает румынским ведомствам контроль над политикой, экономикой и финансами Молдовы. А участие в этом заседании и министра обороны страны-члена НАТО обеспечит ещё и контроль над оборонной сферой Молдавии.

Интернет-издание «Эхо Молдовы» отмечает, что всё сказанное в заявлении ПСРМ, к сожалению, отражает реальное положение в стране, которую сегодня уже язык не поворачивается назвать нейтральной. Ведь в настоящее время происходит планомерное и настойчивое освоение войсками НАТО молдавской территории. А главная роль в этом процессе отведена Румынии.

«Эхо Молдовы» напоминает, что между Кишинёвом и Бухарестом заключено соглашение о стратегическом партнёрстве, согласно которому это партнёрство будет расширяться вплоть до единого оборонного пространства. При этом статус нейтрального государства, закреплённый в Конституции Молдовы, никого не смущает – ни Кишинёв, ни тем более Бухарест. Также необходимо помнить, что Румыния является активным членом НАТО, контроль которого осуществляется из Вашингтона.

«Другими словами, происходит постепенный переход Молдовы на рельсы западной оборонной машины. Республика передаёт контроль над собственной безопасностью в руки наднациональной организации и наращивает антироссийскую риторику, вступая при этом в альянсы с Украиной, Грузией и другими антироссийскими государствами. Всё это представляет опасность для будущего нашей страны, потому что лишает её подлинного государственного суверенитета и делает потенциальной мишенью в случае войны»,

– констатирует «Эхо Молдовы».