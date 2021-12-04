Молдавию ждут новые протесты

В Бельцах на выборах мэра побеждает оппозиция – Кишинёв против

О том, что в Молдавии формируется авторитарный режим, игнорирующий закон, и чем дальше, тем больше, предупреждал экс-президент страны Игорь Додон. Также он был уверен, что пройдёт некоторое время и Майя Санду забудет про принципы демократии, о которых она так любила поговорить во времена предвыборной кампании. Сегодня в этом уже мало кто сомневается, а страна опять стоит на пороге политического кризиса.

В Бельцах, которые ещё называют северной столицей Молдавии, состоялся первый тур выборов мэра, на которых определился лидер и потенциальный победитель второго тура – Марина Таубер, кандидат от партии «Шор», тогда как кандидат от президентской партии PAS потерпел поражение. Напомним, что Бельцы – город с русскоязычным и пророссийски настроенным населением, которое на президентских выборах не голосовало за Санду, поэтому для властей важна была победа своего кандидата в этом городе. И для достижения своей цели они не смогли придумать ничего лучше, как постановлением Центральной избирательной комиссии снять кандидатуру Марины Таубер с выборов.

Сама Таубер не сомневается: ЦИК приняла решение по прямому указанию президента, которая не может допустить, чтобы пост мэра во втором по величине городе страны занимала представитель оппозиционной партии.

Жители Бельц в знак протеста вышли на улицы, а депутаты партии «Шор» в знак протеста покинули заседание парламента, отправившись в Бельцы поддержать митингующих.

«Несмотря на то, что партия «Шор» является нашим политическим конкурентом, мы считаем, что произошедшее в отношении кандидата, исключённого из избирательной гонки, является незаконным и преступным со стороны режима, который использовал в своих интересах государственные институты, в частности ЦИК. Режим Плахотнюка поступил точно так же в отношении других избирательных конкурентов, которых он незаконно снимал с предвыборной гонки или даже аннулировал результаты выборов. Фактически режим не придумал ничего лучше, чем аннулировать голосование и проигнорировать выбор почти 48% избирателей, участвовавших в первом туре новых выборов примара муниципия Бельцы»,

– говорится в заявлении Партии социалистов.

Социалисты призвали дипломатов, аккредитованных в Кишинёве, обратить внимание на происходящее в Молдавии отклонение «от принципов и норм верховенства закона» и на формирование авторитарного режима.

А политолог Семён Албу не сомневается, что нынешняя молдавская власть настолько уверена в своей безнаказанности, что уже даже не пытается придать своим действиям хотя бы видимость законности.

«Убирая победителя выборов с гонки, причем в столь наглой манере, власть ставит себя выше и демократии, и воли людей, и принципов правого государства. Так что логично, что сейчас большинство наших политиков и экспертов, не причастных к PAS, в унисон вспоминают Влада Плахотнюка, одной из примечательных вех в карьере которого также была отмена итогов муниципальных выборов – только в Кишинёве»,

– напоминает Албу.

А что же партнёры по развитию, стоящие на страже демократии? Они молчат. Наместники их вполне устраивают, а мнением аборигенов разве кто-то интересуется?

Между тем митинги в Бельцах продолжаются – молдаване требуют справедливости.