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Молдавию пугают из-за океана русским медведем

28 мая 2019, 04:09  •  15 • Украина
Американский сенатор призывает Плахотнюка и ACUM объединиться
В Молдове сложилась поистине патовая ситуация с созданием парламентской коалиции, из-за чего молдавский парламент за три месяца, прошедших после выборов, провёл всего одно заседание.
Бывший спикер парламента, председатель Счётной палаты Молдовы Мариан Лупу называет ситуацию безысходной и уверен, что дело идёт к досрочным парламентским выборам.
А директор института устной истории Алексей Тулбуре в эфире телепередачи «Главное» молдавского телевидения попытался объяснить лидерам парламентских фракций, что «политики обязаны исполнять волю народа, который проголосовал за смену власти».
«Сейчас надо ещё раз довести до наших политиков то, что электорат уже проголосовал за то, что именно они должны сделать. Большинство избирателей проголосовали за смену власти. Мандат, который получили блок ACUM и мандат, который получила партия социалистов – это смена власти, а не её сохранение. Сохранение власти – это участие ДПМ во главе с Плахотнюком в правительстве, в управлении страной. Люди в Молдове не хотят видеть Демпартию и Плахотнюка в публичной жизни, не хотят видеть в правительстве», – объяснял Алексей Тулбуре.
По его мнению, партия, назвав себя «антиолигархической», должна что-то делать, а не ждать новых выборов при том, что их результаты могут стать плачевными.
За океаном же думают иначе. Конгрессмен от Республиканской партии США Марквейн Малин уверен, что блок ACUM должен объединиться не с социалистами, а с демократами. Союз же с социалистами только укрепить пророссийские силы Молдовы, пишет американское издание The Hill в статье «Безысходная ситуация в Молдове идёт на пользу России и Путину».
«Отказ ACUM сотрудничать с ДПМ означает укрепление сил Социалистической партии, которая является пророссийской. Когда социалисты займут все важные посты в парламенте и правительстве, демократия на территории Республики Молдовы окажется в опасности. Если президент страны всё-таки распустит парламент и объявит досрочные выборы, то это станет катастрофой для бедной страны. Ведь досрочные выборы будут означать нестабильность, которая продлится не менее года, а экономика Молдовы не сможет этого вынести. К тому же будут приостановлены все прозападные реформы, Международный Валютный Фонд в такой ситуации не выделит никаких финансов, не будет и инвестиций. Это угрожает и национальной безопасности, потому что такой сценарий устроит Россию», – пугает Марквейн Малин со страниц газеты.
«ДПМ и ACUM должны объединиться на благо Молдовы, региона и демократии. Неспособность договориться о создании прозападной коалиции фактически толкнёт Молдову в объятия Кремля, и 28 лет демократии и реформ будут напрасны. Российский медведь снова будет контролировать судьбу молдавского народа и значительно изменит региональный баланс сил в сторону самодержавной Москвы», – бьёт тревогу американский политик.
Вероятно, «российский медведь» – это был последний и самый весомый аргумент у конгрессмена…
По материалам СМИ

Фонд Стратегической Культуры

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