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Молдавию объявили захваченным государством

10 июня 2019, 00:54  •  46 • Украина
На своём первом – экстренном – заседании, которое прошло вечером 8 июня, депутаты парламента Молдовы приняли Декларацию о захваченном государстве.
Проект Декларации был зарегистрирован политическим блоком ACUM.
За принятие декларации проголосовал все присутствующие на заседании депутаты – 61 человек, что составляет большинство.
«Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией. Имели место массовые кражи и незаконная приватизация государственного имущества. В связи с чем возникла необходимость освобождения захваченного олигархами государства и вывод государственных структур из-под влияния олигархов из Демократической партии», – говорится в тексте Декларации, которую зачитал с трибуны парламента Андрей Нэстасе.
Декларация осуждает попытки узурпации власти Демократической партией и её лидером Владимиром Плахотнюком через Конституционный суд и предупреждает, что в стране «возникла угроза соблюдения прав и свобод человека».
Также в Декларации содержатся требования аннулировать смешанную избирательную систему, отправить в отставку главу Службы информации и безопасности, главу Национального центра по борьбе с коррупцией, а также выражается вотум недоверия Конституционному суду страны.
Принятие Декларации о захваченном государстве происходило в присутствии президента Молдовы Игоря Додона, посла России Олега Васнецова, посла США Дерека Хогана и главы делегации Евросоюза Петера Михалко.
В ответ на принятие Декларации Конституционный суд Молдовы назначил заместителя председателя Демократической партии Павла Филиппа временно исполняющим обязанности президента страны и распустил парламент.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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