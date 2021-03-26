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Молдавия ждёт вакцину от России: Санду обратилась к Путину в письме

26 марта 2021, 23:30  •  53 • Политика
Президент Молдавии Майя Санду попросила российского лидера прислать вакцину от коронавируса в страну. Как сообщила политик, она изложила просьбу в письме на имя российского президента.
В Молдавии заявили о готовности принять партию российской вакцины "Спутник V". Как заявила лидер страны Майя Санду, с письменным запросом она лично обратилась к президенту РФ Владимиру Путину.
Кроме того, указала она, ранее она провела беседу с российским послом Олегом Васнецовым. В разговоре Санду упомянула, что рассчитывает на поставки вакцины.
При этом, пояснила политик, купить "Спутник V" сейчас вряд ли получится, но её могут передать в качестве помощи.
Она также добавила, что аналогичное обращение было разослано и лидерам других стран.
Напомним, что в Молдавии были одобрены три вакцины от коронавируса - Pfizer, AstraZeneca и "Спутник V". На сегодняшний день вакцинация в стране проводится только первыми двумя препаратами, полученными бесплатно.

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