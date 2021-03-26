Молдавия ждёт вакцину от России: Санду обратилась к Путину в письме

Президент Молдавии Майя Санду попросила российского лидера прислать вакцину от коронавируса в страну. Как сообщила политик, она изложила просьбу в письме на имя российского президента.

В Молдавии заявили о готовности принять партию российской вакцины "Спутник V". Как заявила лидер страны Майя Санду, с письменным запросом она лично обратилась к президенту РФ Владимиру Путину.

Кроме того, указала она, ранее она провела беседу с российским послом Олегом Васнецовым. В разговоре Санду упомянула, что рассчитывает на поставки вакцины.

При этом, пояснила политик, купить "Спутник V" сейчас вряд ли получится, но её могут передать в качестве помощи.

Она также добавила, что аналогичное обращение было разослано и лидерам других стран.

Напомним, что в Молдавии были одобрены три вакцины от коронавируса - Pfizer, AstraZeneca и "Спутник V". На сегодняшний день вакцинация в стране проводится только первыми двумя препаратами, полученными бесплатно.