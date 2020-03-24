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Молдавия ждёт помощи от России и Китая

24 марта 2020, 14:35  •  72 • Украина
Дерек Хоган пообещал, что США тоже помогут
В понедельник, 23 марта, президент Молдовы Игорь Додон выступил на брифинге, рассказав, как обстоят дела с противодействием распространения эпидемии коронавируса.
По словам президента, Молдавия надеется на помощь других стран, которая поступит в самое ближайшее время.
«Молдавия не останется один на один в борьбе с коронавирусом. Каждые два – три дня к нам в страну приходит помощь от Всемирной организации здравоохранения, которая присылает самое необходимое – медицинские маски и тесты для выявления коронавируса. Нам помогает Китай, от которого мы уже получили партию помощи и ждём ещё одну на этой неделе. У нас есть Российская Федерация, к которой мы обратились за помощью на прошлой неделе. Надеемся, что в течение этой недели мы получим помощь из России»,
– рассказал глава государства.
Китай отправил Молдове три тонны медикаментов, 100 тысяч медицинских респираторов и 2,5 тысячи тестов для диагностики коронавируса, уточнил Игорь Додон.
После заявления президента о том, что страна вскоре получит помощь из России и Китая, выступил с видеообращением и посол США в Кишинёве Дерек Хоган, пообещавший, что Соединённые Штаты не оставят Молдову и обязательно помогут в борьбе с коронавирусом.
Когда будет предоставлена помощь и какой она будет, дипломат не уточнил, однако напомнил, что США, в частности, штат Северная Каролина, направляли не так давно помощь для молдавского Института матери и ребёнка
«Мы предоставили медицинские принадлежности, подаренные нашими друзьями из Северной Каролины, Институту матери и ребенка для оказания помощи больным. И мы готовы сделать ещё больше при тесном сотрудничестве с правительством Республики Молдавия»,
– пообещал Дерек Хоган.
Также посол ещё раз заверил молдаван, что останется в Кишинёве. «Я остаюсь в Кишинёве, вместе с молдавскими сотрудниками посольства мы будем работать над поддержанием прочных двусторонних отношений, которые США и Республика Молдавия сохраняют многие годы», – заявил Хоган.
Тем временем количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом среди молдаван растёт – в понедельник вирусная инфекция диагностирована у 109 человек.
«За сутки было обработано 115 образцов. В четырёх случаях речь идёт о ввозе инфекции. Два из Франции, один из Украины и один из Чехии. Несмотря на то, что мы просили людей воздержаться от путешествий, люди всё равно отправляются в поездки. Среди 11 случаев заражения внутри страны есть беременная женщина из Штефан-Водэ, которая общалась с кем-то, кто вернулся из поездки в Почаев (Украина). Также у нас есть ещё один случай заражения среди медицинского персонала»,
– рассказала министр здравоохранения Молдовы Виорика Думбрэвяну в понедельник на ежедневном брифинге.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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