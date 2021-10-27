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Молдавия затаилась в ожидании шагов от "перепуганного "Газпрома": Хитрый план Кишинёва раскрыт

27 октября 2021, 08:45  •  325 • Политика
После ряда шагов к "газовой независимости" от России Молдавия затаилась в ожидании шагов от "перепуганного "Газпрома". Хитрый план Кишинёва раскрыли и, похоже, не оценили даже в самой стране. В частности, оппозиция обвинила власти в имитации бурной деятельности на фоне растущего кризиса.
По мнению депутата от оппозиционного парламентского блока Молдавии Олега Рейдмана, власти его страны политизируют проблему газового кризиса и имитируют переговоры с "Газпромом" во время поездок в Россию, чтобы не вызвать недовольство граждан. По его мнению, введение режима ЧП не решило никаких причин кризиса. Он также обвинил правительство в нежелании брать на себя ответственность за выделение средств из бюджета для закупки дополнительных объёмов газа и в том, что "переложило ответственность на парламент".
Картину дополняет блогер Сергей Колясников, раскрывая весь план Кишинёва на "независимость". Он указал на то, что при суточной потребности в газе порядка 3 млн кубометров "молдаване купили два миллиона кубов газа, по одному у Польши и Нидерландов, причём по цене выше $1000 за тысячу кубов". При этом он обратил внимание на то, что Россия предлагает по $700 при условии погашения долга. Он также напомнил об обещанных Украиной в долг 15 млн кубометров и о том, что "Молдавия обеспечила себя газом аж на целую неделю."
"И сейчас хитрые-прехитрые молдаване, хитро перемигиваясь, смотрят в сторону Кремля, рассчитывая, что "Газпром", перепуганный такими мощными закупками на стороне, готовится простить все долги и начнёт поставлять газ без предоплаты. Ну-ну", - подытожил блогер в своём Telegram-канале.

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